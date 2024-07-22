菲律賓稱「事先通知補給」坐灘軍艦　不屬於中國協議一部份

菲律賓外交部星期一（7月22日）稱，對於向南中國海爭議淺灘上的部隊執行例行補給任務，菲律賓不會事先通知中國。



據路透社報道，菲律賓外交部說，中國外交部關於事先通知補給任務的聲明不準確，並補充稱菲律賓將繼續在其海域主張自身權利和管轄權。

中國外交部官網星期一凌晨以發言人答記者問的形式稱，中國基於三點原則立場，近來持續同菲律賓就管控仁愛礁仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙，Ayungin Reef，又譯作「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal）進行磋商，並於日前就運補人道主義生活物資達成臨時性安排。雙方同意共同管控海上分歧，推動南中國海局勢降溫。

圖為2024年3月5日，菲律賓海岸警衛隊在南海仁愛礁執行補給任務時，中國海警船隻進行攔截。菲律賓海岸警衛隊人員正在準備橡膠護舷。（Reuters）

第一點為菲律賓派軍艦在仁愛礁長期坐灘侵犯中國主權，違反《南中國海各方行為宣言》，特別是第五條關於不在無人島礁採取居住行為的規定。中國仍要求菲律賓拖走該艦，恢復仁愛礁無人無設施的原狀。

第二點為在菲律賓拖走坐灘軍艦之前，如菲律賓需要對該艦居住人員提供生活物資補給，中國願從人道主義出發，在事先向中國通報，並經現場核查後，允許菲律賓實施運補，中國將全過程予以監控。

第三點為如果菲律賓運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中國絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻，以維護中國主權和《南中國海各方行為宣言》的嚴肅性。

菲律賓軍艦在中國南沙群島的仁愛礁非法「坐灘」。（新華社）

此前，菲律賓外交部星期天（7月21日）公布，已和中國就坐灘軍艦提供補給的安排達成一致。

菲律賓外交部在一份聲明中說：「菲律賓和中國就向駐紮在阿雲津礁的馬德雷山號提供日常必需品補給和輪換任務的臨時安排達成了協議。」

圖為2023年3月9日，菲律賓登陸艦「馬德雷山」號的烏瞰圖。菲律賓自1999年故意在仁愛礁讓登陸艦「馬德雷山」號（BRP Sierra Madre (LT-57)）擱淺後，它一直在該處「坐灘」。菲軍會向軍艦提供補結，中菲就此多次發生衝突。（Reuters）

菲律賓外交部當時沒有提供更多細節，只說這一協議是兩國於7月2日在馬尼拉舉行中菲南中國海問題雙邊磋商機制第九次會議期間進行磋商後達成的。

中國和菲律賓自去年起多次在南中國海就主權爭端發生衝突，其中阿雲津礁是焦點之一。最近一次衝突發生在6月17日，菲方指責中方在衝突中導致8名菲軍人受傷，其中一名軍人還失去一根手指。中方則指責菲方運補船非法闖入和危險靠近中方船隻，將衝突歸咎於馬尼拉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

