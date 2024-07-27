特朗普遇刺：右耳被子彈或彈片擊中 美國FBI證實
撰文：許懿安
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美國聯邦調查局（FBI）7月26日發聲明稱，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）巴特勒（Butler）出席競選集會時遇刺，他右耳是被兇手所持步槍發出的子彈或彈片擊中。
FBI聲明標誌着執法部門對特朗普傷勢最明確的描述。此前FBI局長克里斯托弗・雷（Christopher Wray）24日發表模棱兩可的評論，似乎對特朗普是否真的被子彈擊中表示懷疑。
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特朗普13日遇刺後聲稱，自己右耳被子彈擊中。賓夕法尼亞州警方其後回應，特朗普不是被子彈擊中，而是被玻璃碎片擊中。據稱這些碎片來自被子彈擊中的提詞器。
槍手當時從集會會場旁邊的一棟穀倉樓頂上施襲、用AR步槍發射8發子彈。案中1死2傷。
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對於一眾特朗普支持者來說，此案讓他們嚇破膽。但特朗普在確認自己無恙後快速反應，他被特勤局特工護送離場之際，向在場支持者舉起拳頭並連喊3聲「Fight！」，這頓時安了觀眾的心，也證明自己在危機中處變不驚，有能力領導與管治美國。
特朗普貫徹他約2週建立的堅強形象，並在26日於在社交媒體發文，稱將回到賓夕法尼亞州巴特勒，「參加一場盛大而美麗的集會」。他沒有提供集會舉行的日期，但呼籲大眾繼續關注未來將公布的詳情。