MAGA繚繞共和黨大會：「特朗普狂熱」會過期嗎？

王家衛電影《重慶森林》中的金城武有一段經典台詞：「不知道從什麼時候開始，在什麼東西上面都有個日期，秋刀魚會過期，肉罐頭會過期，連保鮮紙都會過期，我開始懷疑，在這個世界上，還有什麼東西是不會過期的？」

美國共和黨的「特朗普狂熱」（Trumpmania）會過期嗎？

讀者可能會覺得奇怪，為何會在談論美國政治、共和黨全國代表大會（RNC）和特朗普（Donald Trump）的文章中看到王家衛電影的台詞。但這種後現代主義、近乎無厘頭的拼湊，卻是7月18日共和黨大會最後一天的「常態」。

台上有退休摔角手Hulk Hogan除掉外套，撕破T-Shirt，露出紅色「特朗普－萬斯」（Trump-Vance）背心，大叫「讓特朗普狂熱瘋狂奔走、讓特朗普狂熱再次支配（美國）、讓特朗普狂熱使美國再次偉大」。（可見以下片段）

還有前霍士新聞台（Fox News）名嘴卡爾森（Tucker Carlson）在台上稱讚特朗普的副總統候選人萬斯（J.D. Vance）是華府少有幾個「真的同他老婆親密」的政客，讓人們馬上聯想到從特朗普拍犯人照到「豔星封口費」案被裁定罪成，再到共和黨大會前三天（包括特朗普正式贏得提名的時刻）都「離奇失蹤」的前第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），讓台下不少人聽着尷尬。（梅拉尼婭在大會第四天終於出現。）

特朗普在其18日接受共和黨總統提名的演說中，本來是要借7月13日刺殺事件來宣揚全國團結的訊息，順道將其險避子彈穿頭的幸運向保守派基督徒選民包裝成「上帝介入」。

然而，在仔細描述他被槍擊經過之後，特朗普就開始脫離讀稿機即席爆肚，像他平常在各地舉行的支持者集會一樣，意識流一般不着邊際地大談自己過去的施政成就，以及大肆攻擊民主黨，將以「瘋癲」來形容佩洛西（Nancy Pelosi），指美國歷史上最差的10個總統加起來對美國的破壞也不及拜登，並多次提到2020年的選舉舞弊陰謀論。

梅拉尼婭到共和黨大會最後一天才現身。（Reuters）

在其超過90分鐘的講話中，美墨邊境的移民問題是特朗普攻擊拜登的主軸，他在談論其他議題時，也經常會扯回移民問題之上。

詭異的是，特朗普竟然將他口中全是殺人犯、黑社會、毒販的邊境非法移民比喻成1991年驚悚電影《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）的天才心理專家連橫食人殺人犯Hannibal Lecter。特朗普甚至以「已故而偉大的」（late, great）來形容這位虛構小說角色。

將攀山涉水來到美墨邊境向邊境人員申請難民庇護的非法入境者比喻成Hannibal Lecter一般的變態天才，實在完全讓人摸不着頭腦，卻是特朗普在不同場合多次使用的比喻。

特朗普以Hannibal Lecter「喜歡把你吃掉作晚餐」來比喻邊境移民：

荒謬的地方還不只在特朗普的修辭。在提到自己要發展美國國防能力、要借國防來增強美國製造業之際，特朗普多次提到要在美國部署像以色列的那種鐵穹（Iron Dome）防空系統。問題是，鐵穹主要用於打擊從4至70公里之外發射的短程飛彈，對於兩面被大洋包圍的美國一點用處也沒有，難道是要用來防範加拿大或者墨西哥攻擊美國邊境地帶？

特朗普在講話之中，還吹噓自己大大簡化了共和黨以往長達百頁的詳細競選政綱，如今只剩下十數頁。今天的共和黨政綱確實是完全出自特朗普陣營的手筆，以往強硬的反墮胎、反同性婚姻的綱領都消失了。

然而，建設鐵穹系統卻是綱領中軍隊現代化欄目下的「唯一」具體目標，讓人不得不懷疑，特朗普是覺得「鐵穹」這個名字聽起來夠威風，因而堅持要將這種對美國國防幾乎毫無用處的武器放大成美軍最優先要達成的目標之一。

出自特朗普手筆的2024共和黨政綱內文。「現代化軍隊」的欄目中唯一提到的具體項目就只有鐵穹（Iron Dome）。仔細閱讀文句，行文語氣和用詞也完全是特朗普的社交媒體推文風格。（網站截圖）

儘管共和黨全國代表大會，以至特朗普破記錄長的演說可笑之處極多，全不知情的人看到大概也難以分辨這是搞笑模仿還是美國兩黨之一確立總統候選人的正經場合，然而，在場的部份共和黨人卻非常莊重嚴肅，甚至有人看到特朗普太過深動而淚流滿面。

當然，不能否認的是，特朗普遇刺是一件歷史性事件，而特朗普在特勤人員擊殺槍手後高舉拳頭擺拍的臨場反應也確實是神來之筆。可是，特朗普除了幾段「照稿讀」呼籲國人團結及其對刺殺事件經過的第一身描述之外，其長達一個小時的「爆肚」部份幾乎全是他在不同政治集會中不斷重覆的內容。為何共和黨人還是如此樂此不疲？

從特朗普2015年在紐約曼哈頓特朗普大樓的電梯走下來宣布參選那一刻起，無數文章試圖解答這個問題而不得。九年之後的今天，同類文章還在不斷出現－－例如《金融時報》7月18日就刊登了一篇題為「什麼東西讓特朗普難以抗拒」的長文。

共和黨總統候選人、美國前總統特朗普在共和黨全國代表大會第4天發表演說後，家人同站上接受支持者歡呼。（Reuters）

特朗普的吸引力，大概就跟愛情一樣，是一個沒有理性答案的問題，也是一個人們不斷在尋找答案的問題。在《重慶森林》之中的金城武對於劇中「阿May」的迷戀要靠着他為這段感情透過菠蘿罐頭強力上去的限期才得到終結。但共和黨的「特朗普狂熱」卻沒有那麼乾脆俐落。

如果特朗普11月5日勝出大選，這種狂熱只會有增無減。而就算特朗普出乎意料地落敗，正如其2020年敗選一般，特朗普狂熱可能只會稍微淡化，卻不會消失。

不過，正如今天在「換登」運動施壓下可能快要忍痛退選的拜登所面對的問題一般，時間是特朗普不能擊敗的對手。

不少人認為，經過這四天的共和黨全國代表大會之後，共和黨已經全面MAGA化（MAKA乃「Make America Great Again」的簡稱）。

特朗普接受總統提名的演說亦以「Make America Great Again」作結。（Reuters）

2020年特朗普競逐連任時還不能一手操控共和黨政綱的撰寫（按：當年的黨內不和造成政綱難產，要繼續使用2016年版本），如今各地的共和黨代表對特朗普版本的政綱一個標點符號也沒有修改就通過了，黨內的保守反墮胎勢力對特朗普淡化禁止墮胎的主張也只能默然接受。

在共和黨政壇，最後能夠代表傳統共和黨意識形態的參議院少數派領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）本年過後即將退下國會領袖職務。這位年高82歲的老政客，阻礙奧巴馬政策、讓保守派法官奪得最高法院絕對多數功不可沒，但在共和黨大會上卻要面對基層黨員的噓聲和罵聲，連一點功成身退的最後光輝也沒有。

在副手人選上，特朗普也棄用「回頭是岸」的傳統共和黨人，而選擇了靠特朗普背書才能勝選加入政壇的根正苗紅MAGA派新秀萬斯。由於萬斯只得39歲，其支持工人階級、反對巨企財權、支持基督教倫理、反對自由貿易的主張，再加上其比特朗普更甚的孤立主義傾向，都讓人有感像他這樣的MAGA派才是共和黨的未來。對於此人選，今期的《經濟學人》就認為共和黨對特朗普的個人崇拜，已穩定地變成了主流和專業化的政策取向。

真的是這樣嗎？

美國共和黨副總統候選人萬斯2024年7月18日在共和黨大會上發表講話（Reuters）

從這次共和黨大會上「君權神授」式的「天選之人」宣傳，再到在場觀眾對於特朗普種種無稽之談的照單全收來看，恐怕個人崇拜依然是MAGA化共和黨的本質，其與傳統保守派不同的認真政策主張只屬偶然。

在這次黨大會上，我們看不到「特朗普狂熱」有任何將會過期的迹象。但特朗普只得一個。時間，相對於可能靠運氣或上帝保護而避過的子彈，是特朗普逃避不了的敵人。「特朗普狂熱」還是會有終結的一天。

在這個世界上，沒有東西是不會過期的。只是時辰未到而已，不用懷疑了。