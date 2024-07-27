美國司法部促法院維持TikTok禁令　駁回挑戰「不賣就禁」法案訴訟

美國司法部7月26日要求聯邦上訴法院維持4月24日通過的TikTok「不賣就禁」法案，要求中國字節跳動在2025年1月19日之前出售TikTok在美國的資產，否則將面臨禁令。



路透社26日報道，美國司法部在文件中主張，由中國擁有的TikTok對美國構成嚴重國家安全威脅，因為它可以收集大量美國使用者的個人數據，並以此秘密操縱美國民眾所能獲得的資訊。

拜登政府要求上訴法院駁回TikTok、字節跳動和一群TikTok創建者針對「不賣就禁」法案的訴訟。

2024年4月23日，美國國旗和 TikTok 標誌前可見斷裂的乙太網路電纜。（Reuters）

針對司法部的指控，TikTok在社交媒體X上回應稱：「這份文件沒有任何內容改變憲法站在我們這一邊的事實， TikTok禁令違反第一修正案，並將壓制1.7億美國人的聲音。政府從未提出支持其主張的證據，我們仍然有信心在法庭上獲勝。」

美國國會眾議院4月20日表決通過強制TikTok脫離母公司中國字節跳動的法案，並交由拜登4月24日簽署正式立法，此舉在法院遭受法律挑戰。