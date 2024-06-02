特朗普TikTok帳號啟動　粉絲破百萬

撰文：聯合早報
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美國共和黨前總統特朗普（Donald Trump）開通短影片應用TikTok賬號，發布了第一段影片。

美國政治新聞網站POLITICO星期天（6月2日）報道，特朗普在TikTok平台開通了經驗證的官方賬號，並於星期六（1日）晚上發布了第一段短影片，內容為他現身新澤西州紐瓦克的終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship）現場，與支持者互動。

在TikTok應用上搜索「realDonaldTrump」後，的確可以看到上述內容，賬號簡介為「美國第45屆總統」。該賬號粉絲數量約為24萬5000人，這則短影片的瀏覽量超過110萬，獲讚量超過25萬。（編按：截至2日晚上約9時，粉絲數量升至超過105萬人。）

特朗普在影片中與UFC總裁懷特（Dana White）站在一起，後者對鏡頭說：「總統現在已入駐TikTok！」特朗普接着說：「我很榮幸。」

TikTok在美國擁有1億多用戶，近來正面臨美國政府的「不賣就禁」法案挑戰。

特朗普競選團隊的一名顧問說，團隊正在各個領域開展活動，能夠在多個平台和渠道展開外聯活動非常重要，加入TikTok只是接觸選民的眾多方式之一該平台偏向於年輕受眾。

民主黨總統拜登的競選團隊已於2月加入TikTok。這表明，無論該應用的面臨多大爭議，對兩人競選總統的活動來說，它都是值得重視的訊息傳遞工具。

特朗普擔任總統期間，曾出於國家安全考慮，試圖在美國市場禁用TikTok，但聯邦法院最終阻止了他的努力。

不過，拜登簽署TikTok「不賣就禁」的法案後，特朗普表達了相反意見。他說，雖然TikTok的中國母公司ByteDance仍然是一個國家安全威脅，但如果禁用這款應用，會激怒美國年輕人，也會幫助臉書所有者Meta。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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特朗普
抖音 (TikTok)