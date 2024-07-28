王毅就東亞和平與發展提出「4點主張」　推動建設亞太自貿區

中國外交部網站7月27日公布，當地時間2024年7月27日，第14屆東亞峰會外長會在萬象舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席並發言。



王毅說，當前國際局勢變亂交織，熱點問題升溫難解。東亞峰會應把握正確方向，增進團結協作，促進地區長期和平繁榮、捍衛國際公平正義。為此中方提出四點主張：

一是共同維護開放包容的區域架構。東盟主導的區域架構是維護地區和平穩定的重要依託，各方理應將更多合作資源投入到這個「大家庭」中。但一些域外國家在本地區組建排他性的「小圈子」，製造分裂對抗，破壞地區穩定，嚴重衝擊東盟中心地位和戰略自主，對此各方應高度警惕，有效抵制。

二是共同遵守各方公認的地區規則。共同遵守以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，包括和平共處五項原則，堅守《東盟憲章》《東南亞友好合作條約》精神，而不能任由個別國家將單方面利己「規則」凌駕於各方公認的國際法與地區規則之上。

三是共同增強互聯互通的新質動力。持續推動亞太自貿區（FTA of the Asia-Pacific， FTAAP）建設，促進產業鏈供應鏈穩定暢通。「脫鈎斷鏈」「小院高牆」損人不利己，只會導致地區經濟「碎片化」，嚴重拖累地區增長。中方支持老撾倡議圍繞「聯通和韌性」主題發表領導人聲明，聚焦地區發展之所急、合作之所需。

四是共同激發東亞峰會效能活力。推動政治安全和經濟發展「兩個輪子」平衡轉動。中方願同各方一道，以全球發展倡議和全球安全倡議為指引，落實峰會行動計劃，推進沿海經濟，應對氣候變化，共同破解安全難題，彌合發展鴻溝。

2024年7月26日，老撾萬象國家會議中心，中國外交部長王毅出席第57屆東盟外長會。（Reuters）

王毅嚴厲駁斥個別國家就台海穩定表達所謂關切，強調台灣問題百分之百是中國內政。任何外部勢力無權插手，應切實履行不干涉別國內政這一國際關係基本準則，恪守一個中國原則這一國際社會普遍共識。當前危害台海局勢的最大挑戰來自島內「台獨」分裂活動和外部勢力干擾破壞，尤其是美國。「台獨」與台海和平水火不容，更威脅地區和平穩定，各國應共同予以堅決反對。想要真正維護台海和平，就應支持中方的正當立場，堅決反對一切「台獨」行徑。

王毅並就南海問題闡明中方嚴正立場。

王毅還就巴勒斯坦問題、烏克蘭危機等重申中方原則立場，強調中方將繼續為停火止戰、政治解決發揮建設性作用。

同日，王毅出席東盟與中日韓（10+3）外長會、東盟地區論壇外長會並同有關國家外長會見。