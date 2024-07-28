法國巴黎大停電？網上流傳大量影片照片　英媒：消息尚未證實

2024年巴黎奧運揭幕可說是諸事不順，繼鐵路遭破壞以及暴雨搞局後，素有「光之城」美譽的巴黎7月27日傳出發生大停電。不少運動迷擔心接下來的賽程會有影響。有網民對這些顯示法國首都陷入黑暗的影片表示懷疑。



《每日郵報》7月28日稱，在奧運開禮舉行後24小時，當地時間27日巴黎多個地區發生嚴重停電，外界目前尚未清楚具體停電原因。

社交媒體突然開始流傳一些聲稱是巴黎停電的影片，但消息尚未得到證實。

在揭幕禮舉行前約12小時，法國鐵路公司SNCF於7月26日表示，其高速列車TGV網絡成為惡意破壞行動的目標，聲明談到有縱火攻擊，令3條列車路線大受影響，列車要改道或取消班次。歐洲之星（Eurostar）也表示，其服務受影響，來往巴黎的路線要改道，多架列車延誤。

除此之外，揭幕禮舉行時，天公不造美下起大暴雨，導致表演者、選手和觀眾被淋成落湯雞。網球男單賽事與滑板男子街式都受影響。與延後的賽事包括網球男單「一哥」祖高域（Novak Djokovic，又譯：喬科維奇／德約科維奇）與艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）之戰。