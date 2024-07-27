巴黎奧運｜法國高鐵受襲料3天後恢復 80萬人受影響大批旅客滯留
撰文：聯合早報
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法國國家鐵路公司（SNCF）宣布，由於縱火等破壞活動，法國高速鐵路系統（Train à Grande Vitesse，TGV）受到嚴重干擾，多條高鐵線路中斷，列車大規模取消或延誤。據了解，高鐵系統癱瘓使80萬旅客行程受到不同程度影響。
綜合新華社和法媒報道，法國國營鐵路公司星期五（7月26日）稱，星期四（25日）夜間至星期五（26日）凌晨，在大西洋、北部和東部三個幹線方向的高速鐵路附近同時發生縱火等破壞行為，鐵道訊號裝置、電纜等設備受到破壞。巴黎交通樞Gare de Paris-Montparnasse火車站嚴重癱瘓，由於列車大規模取消或延誤，大批旅客滯留在火車站。
法國國營鐵路公司稱正在積極搶修，部份高鐵列車改道，交通正在逐步恢復，但維修工作預計將持續整個周末，到下星期一（29日）才能完全恢復通車。
法國鐵首席行政總裁稱，襲擊者在「承載多條（光纖）電纜的管道」中縱火，這些電纜承載着「駕駛員安全訊息」或控制道岔的電機。他補充說：「電纜數量龐大，我們必須一根一根地修理，這是一項手動操作，需要數百名工人。」
巴黎警察局長對媒體說，已在巴黎各火車站增加警力，加強安全保障工作。巴黎檢察官將就涉嫌破壞「基本國家利益」的企圖展開調查。
法國體育部長烏代亞-卡斯泰拉（Amelie Oudea-Castera）也強烈譴責這種破壞行為，稱在巴黎奧運會開幕式於星期五舉行之前，試圖用這種行為破壞奧運會，是與法國對抗。她說，將評估列車延誤對旅客特別是對奧運會運動員的影響，並確保所有參賽隊伍順利到達比賽地點。
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