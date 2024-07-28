以色列真主黨緊張升溫：報復戈蘭高地中彈　以軍空襲深入黎巴嫩

以色列軍方7月28日稱，以色列戰機隔晚對黎巴嫩真主黨進行了襲擊深入該國真主黨（Hezbollah）的目標，包括Chabriha、Borj El Chmali、Beqaa、Kfarkela、Rab El Thalathine、Khiam及Tayr Harfa地區的武器藏匿點以及恐怖分子基礎設施。



據路透社、《以色列時報》當地時間7月27日報道，以色列方面的說法稱，黎巴嫩真主黨當天向以方佔領的戈蘭高地發射了火箭彈，一個足球場遭到襲擊，已造成包括而兒童在內的至少12人死亡，數十人受傷。對此說法，黎巴嫩真主黨則予以否認。

路透社稱，這是自2023年10月7日此輪巴以衝突爆發以來，以色列或以佔領地區所遭受到的最致命襲擊。英國廣播公司（BBC）則指出，當天的襲擊事件是自2023年10月7日以來，所造成以色列北部邊境地區死亡人數最多的一次。

《以色列時報》報道稱，以色列官員在這起「令人震驚的襲擊」發生後，迅速誓言進行報復，並討論了採取「前所未有的應對措施」，這引發了以色列與黎巴嫩真主黨之間新一輪衝突升級以及可能爆發全面戰爭的擔憂。

據報道，當天戈蘭高地城鎮邁季代勒舍姆斯（Majdal Shams）的一處足球場遭到火箭彈襲擊，雖然當時警報已經響起，但由於時間實在太短，在場的人員無法及時逃離。

以色列國防軍發言人哈加里在7月27日晚間的新聞發布會上稱，所有遇難者的年齡都在10至20歲之間，都是兒童或青少年。以色列官方稱，醫護人員宣佈有10人當場死亡，另有2人則在送醫後被宣告死亡。

提比里亞（Tiberias，暫譯）附近的巴魯克帕德醫療中心稱，有4名受傷情況嚴重的人被送往該醫院。位於采法特的齊夫醫療中心表示，該醫療機構收治了32名傷者，其中6人在創傷病房接受治療，13人傷勢中度至重度，10人受輕傷。另有4名傷員被送往海法的拉姆巴姆醫療中心。

路透社稱，在當天戈蘭高地的足球場遭遇襲擊之前，以色列曾早些時候曾對黎巴嫩發動襲擊，造成4名激進分子死亡。黎巴嫩安全部門消息人士稱，喪生的4名武裝分子是不同武裝組織的成員，其中至少有1人屬於真主黨。

黎巴嫩真主黨後來稱，發動了至少4次襲擊，其中包括發射了喀秋莎火箭彈，以報復以方襲擊。最初，真主黨方面對向戈蘭高地附近一處軍事基地發射喀秋莎火箭彈和一枚重型法拉克火箭彈負責。

而在當地足球場遭到襲擊的消息傳出後，黎巴嫩真主黨發表聲明，稱「與這起事件絕對無關」，並否認了所有這方面的不實指控。

以黎衝突：圖為火箭彈擊中以色列佔領的戈蘭高地的足球場一帶。這張截圖取自2024年7 月27日的影片。（Reuters）

然而，以色列軍方不認同黎巴嫩真主黨的否認說法，堅稱這次襲擊是「真主黨恐怖組織實施的」，並援引「軍方評估和可靠情報」稱，確信這枚火箭彈是黎巴嫩真主黨發射的，火箭彈是伊朗製造的法拉克-1型火箭，「由真主黨獨家擁有」。哈加里稱，以色列正準備進行報復。

戈蘭高地是以色列在1967年中東戰爭中從敘利亞手中奪取的領土，但目前大多數國家都不承認以色列對戈蘭高地的戰略控制。邁季代勒舍姆斯是戈蘭高地的4個村莊之一，那裏居住着大約2.5萬名講阿拉伯語的德魯茲族居民，德魯茲人是信奉伊斯蘭教分支的阿拉伯少數民族。

《以色列時報》稱，來自各方的以色列政界人士都對這次襲擊表示憤慨，並批評內塔尼亞胡政府在經過數月的戰鬥後，未能給北部地區帶來安全，同時要求對真主黨採取果斷行動。

在匆匆結束訪美行程並提前回國後，以色列總理內塔尼亞胡通過其辦公室發表一份聲明，他在與以色列德魯茲族領袖通電話時放話稱，「黎巴嫩真主黨將付出其迄今為止尚未付出過的沉重代價」。

以色列官員也表示，以方對黎巴嫩真主黨的軍事回應可能會「非常激烈」。以色列國防部長加蘭特的辦公室稱，高級軍事和安全官員已就此次致命襲擊向加蘭特提交了「針對真主黨的行動方案」。

當地時間7月27日，黎巴嫩看守政府發表聲明，譴責所有針對平民的暴力行為和襲擊，並呼籲立即停止各條戰線的敵對行動。聲明強調，「針對平民的襲擊公然違反國際法，違背人道主義原則」。

以黎衝突：圖為火箭彈擊中以色列佔領的戈蘭高地的足球場一帶。這張截圖取自2024年7 月27日的影片。（Reuters）

與此同時，美國一直在領導旨在緩和黎以邊境衝突的外交努力，並對此次襲擊予以了譴責。同時，美國重申對以色列安全的支持是「堅定不移的，反對所有伊朗支持的恐怖組織，包括黎巴嫩真主黨」。

美國白宮國家安全委員會發言人在一份聲明中表示，美國「將繼續支持結束藍線（指黎巴嫩和以色列之間的邊界）沿線這些可怕襲擊的努力，這必須成為重中之重」。

拜登政府的一名官員對此次襲擊可能引發以色列和伊朗支持的軍事組織之間的全面戰爭表示擔憂。這位官員告訴美媒Axios：「今天發生的事情，可能是我們10個月來一直擔心並試圖避免的導火索。」

路透社稱，在中東地區由伊朗支持的軍事組織網絡中，黎巴嫩真主黨是最強大的一個。這些軍事組織中也包括也門胡塞武裝和伊拉克的組織，自去年10月以來加入戰鬥，支持他們的巴勒斯坦盟友哈馬斯。

自去年10月7日以來，黎巴嫩真主黨領導的部隊幾乎每天都襲擊以色列社區和邊境沿線的軍事哨所。真主黨方面稱，此舉是為了在加沙戰爭期間支持加沙地區人民。英國廣播公司（BBC）則稱，儘管以色列和真主黨經常交火，雙方都有傷亡，但自去年10月以來，雙方都避免採取可能在黎巴嫩南部升級為更廣泛戰爭的行動。

然而，如今路透社認為，這次的足球場遭襲事件，大大加劇了與加沙戰爭同時並存的各方敵對行動的緊張局勢，並引發了人們對這些地區對手之間爆發全面衝突的擔憂。

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