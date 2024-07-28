美國務卿訪日本出席2+2安全會談　簽制度化安保合作備忘錄

路透社7月28日引述美國官員報道，美國28日在東京舉行的高層安全會談中，公布華府在日本軍事指揮結構的重大改革，以及其他深化與亞洲盟友防務關係的措施。



美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）28日晚些時候，與日本外務大臣上川陽子和日防長木原稔舉行安全保障磋商委員會（2+2）會談。

圖為2024年7月28日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）在日本東京會見日本外務大臣上川洋子。（Reuters）

一名美國官員在簡報會上說：「奧斯汀部長計劃宣布，美國打算將駐日美軍改組為聯合部隊總部，向美國印太司令部司令匯報工作。」這名官員指出，美國司令部將由一名三星將軍領導，而不是日本要求的四星將軍。

這是美日部長級會談首次涉及「延伸威懾」，這一術語用於描述美國承諾使用核力量來遏阻對盟友的攻擊。此外，日本為美國在亞洲投射軍事力量提供了基地，相關基地駐紮約5.4萬名美軍、數百架美軍戰機和前沿部署航空母艦打擊群。

圖為2024年7月28日，日本東京，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在日本國防部舉行的2+2安全會談前檢閱儀仗隊。（Reuters）

奧斯汀和木原稔28日還在東京與韓國國防部長申源湜進行會面，並簽署一項協議通過將三邊安全合作制度化，以及應對朝鮮核導威脅等方案。

木原稔在會後對記者說：「這份備忘錄加強了日美韓三國之間的合作，無論國際形勢如何變化，我們的夥伴關係都牢不可破。」

東京會談結束後，布林肯和奧斯汀將與菲律賓代表舉行安全會談。

本文獲《聯合早報》授權轉載

