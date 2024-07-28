美國大選｜拜登退選即挺賀錦麗　美媒：報復奧巴馬佩洛西「逼宮」

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布放棄競逐連任，改為支持副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）接棒參選。美媒27日報道，拜登火速為賀錦麗背書，是想報復前總統奧巴馬（Barack Obama）、前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等黨內高層施壓強迫他退選。



美國《紐約郵報》27日引述消息人士稱，奧巴馬曾向拜登表示，希望讓黨代表於8月19日召開的民主黨全國代表大會（Democratic National Convention，DNC）選出新的總統候選人。

2024年6月15日，美國總統拜登（Joe Biden）和前總統奧巴馬（Barack Obama）在洛杉磯出席籌款活動。（Reuters）

奧巴馬、佩洛西和參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）本來想在黨代表大會前舉行小型初選。他們認為賀錦麗不會勝出，而奧巴馬原本屬意的是亞利桑那州參議員、前太空人凱利（Mark Kelly）。

然而拜登宣布退選後立即「欽定繼承人」，表態支持賀錦麗，等同摑奧巴馬一巴。消息人士表示，拜登視此為掌控自己退選的最後方法，他亦計劃積極參與賀錦麗的競選工程。

2024年7月4日，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在華盛頓舉行的獨立日慶祝活動中舉手致意。（Reuters）

不過奧巴馬與妻子米歇爾（Michelle Obama）7月26日還是表態支持賀錦麗競選美國總統。