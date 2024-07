英國考慮仿效歐盟　向中國電動車採取貿易措施

在歐洲聯盟對中國電動車加徵臨時關稅後,英國政府對電動車進口的影響表示「擔憂」,並考慮可能採取的行動。



彭博社報道,英國商業和貿易部表示,7月16日在意大利舉行的七國集團部長會議上與歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)會晤後,英國商業及貿易大臣(Secretary of State for Business and Trade )韋諾韜(Jonathan Reynolds)對這一議題保持「警惕」,將與英國汽車行業討論下一步措施。

中歐關係:歐洲委員會常務副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)2023年9月與中國國務院副總理何立峰(不在圖中)在一同主持中歐經貿高層對話後,於釣魚台國賓館一同出席記者會。(Reuters)

總結這次會談的政府聲明寫道:「任何解決方案都必須考慮到英國汽車行業的出口並根據英國經濟進行調整。」

英國新政府面臨是否會效仿歐盟和美國對中國電動汽車加徵關稅的疑問。美國宣布計劃對中國電動汽車徵收102.5%的關稅,不過目前進口量近乎零,加拿大也表示考慮加徵關稅。

2024年7月9日,英國商業及貿易大臣兼貿易委員會主席韋諾韜(Jonathan Reynolds)步行離開倫敦唐寧街10號首相府。(Reuters)

英國新工黨政府承諾,到2030年逐步淘汰新型內燃引擎汽車的銷售,為達到這個目標,新政府面臨的挑戰是在保護本地產業(去年產量100多萬輛)與讓消費者能夠購買到價格合理的電動車之間取得平衡。

本文獲《聯合早報》授權轉載