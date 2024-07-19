特朗普稱上任即推翻拜登電動車政策：志在取悅工人選民？

美國前總統特朗普（Donald Trump）當地時間周四（18日）於共和黨全國代表大會（RNC）上，正式接受共和黨的總統提名。特朗普在演說期間表明會改善當地就業，並在上任第一天就對電動車採取行動，終止拜登的電動車強制令（EV mandate）。他表示將高舉美國製造的政策，透過關稅等方式阻止在墨西哥和中國等國設立車廠，並豪言將再次接管汽車行業，將行業的就業機會帶返美國。



今年3月，拜登政府實施了美國歷史上最雄心勃勃的氣候法規之一，即環保署的一項規定，旨在確保到 2032年美國銷售的新乘用車中50%以上是全電動的。透過稅收優惠鼓勵汽車製造商生產電動車並鼓勵駕駛者購買電動車。為了幫助美國汽車製造商與廉價進口車競爭並給國內市場發展機會，拜登還對中國製造的電動車徵收100%的關稅。

然而，特朗普卻駁斥相關的科學證據，聲稱地球因燃燒石油、天然氣和煤炭而變暖是一場「綠色新騙局」。他又將向電動汽車的過渡視為就業殺手，將會使中國受益，而犧牲美國汽車工人的利益。他表明，假如他贏得11月的總統選舉，他將終止拜登的電動車強制令，並對從墨西哥進口的電動車徵收100%的關稅。他認為，這樣做可以使「美國汽車工業免遭徹底毀滅，而這種情況正在發生」。

今年3月，拜登政府實施了美國歷史上最雄心勃勃的氣候法規之一，旨在確保到 2032 年美國銷售的新乘用車中50%以上是全電動的。(Reuters)

特朗普又大力討好化石燃料產業和石油天然氣產業，在最近的私人晚宴上告訴高層們，他們應該向他的競選活動捐贈10億美元，這樣他就可以重新入主白宮並扭轉拜登的氣候政策。

有分析指，假如特朗普重新上台，其可能會透過多種方式阻礙電動車發展，包括取消限制廢氣污染的法規，以及改變財政部製定的確定有資格獲得稅收抵免的電動車數量的規則。若果共和黨獲得國會控制權，特朗普政府還可以與這些議員合作廢除《2022年通脹削減法案》的部分內容，該法案為清潔能源、電池製造和電動車的銷售和製造提供了至少3,700億美元的稅收抵免。

不過，有汽車業人士表示，行業與特朗普上次任內的情況已有所不同。2016年特朗普當選時，當時的電動車銷售量約佔汽車市場的1%，如今已接近10%。美國汽車創新聯盟主席John Bozzella表示：「2017年美國有數家工廠生產電動車和電池，現在已有幾十間。市場已經變得不一樣，汽車產業基礎不一樣，世界也不一樣。」

John Bozzella表示，美國汽車市場與特朗普2016年上場時已經變得不一樣了。(Alliance for Automotive Innovation)

福特汽車公司執行董事長福特（William Clay Ford Jr.）早前亦表示，該公司不希望規則隨政治風向而改變。他說：「作為一家公司，我們的時間框架、我們的規劃時間框架比選舉週期長得多。當我們受到政客不斷地來回折磨時，我們就變得非常困難。」許多其他的汽車製造商亦可能只是希望特朗普減慢廢氣排放法規的實施時間，或者可以延長一些期限，而不是完全廢除它。

事實上，去年有破紀錄的 120 萬美國人購買了電動車，佔新車銷量的 7.6%，使其從美國汽車市場的邊緣走向主流。當地的行業分析師預計，今年這一比例將攀升至 10%，這意味着電動車在美國快速且廣泛普及的一大轉折點。

特朗普上台或有利Tesla？

據美國市場人士分析稱，特朗普重上台後可能對中國電動汽車製造商徵收更高的關稅，這對特斯拉（Tesla）來說可能是一件好事。目前，美國市場仍然是特斯拉的第一大市場，去年特斯拉美國市場的收入佔比達到47%。截至今年第二季，特斯拉佔美國所有銷售的電動車份額達一半之多。

有分析指，Tesla或受惠於特朗普重新上台後的電動車政策。(Reuters)

美國証券商韋德布殊（Wedbush）分析師Dan Ives表示，如果政府取消購買新電動汽車的7500美元聯邦稅收抵免，特斯拉可能擁有「明顯的競爭優勢」，並重新獲得市場份額。他解釋：「特斯拉的規模和潛力空間在電動車行業是無與倫比的，這種形勢或會讓馬斯克和特斯拉在沒有電動車補貼的環境中獲得明顯的競爭優勢，並且美國可能對中國提高關稅，使得更廉價的中國電動車在未來幾年繼續受到排擠、無法大量湧入美國市場。」

實際上是向汽車業、工人階級選民放話……

事實上，特朗普的發言明顯更多是針對11月的選舉，而不完全是為了汽車業。其中密歇根州（Michigan）是大選中少數關鍵搖擺州之一，也是傳統的汽車工業重鎮。特朗普今天就電動車的發言，多少是瞄準了當地汽車工人的票倉。在2016年的大選中，特朗普曾在密歇根州擊敗希拉里；2020年大選，拜登在該州以微弱的優勢勝出，其中來自工會的選票，一直是拜登票倉的重要組成部分。

特朗普發誓要提高關稅，阻止中國汽車進入美國，並保護美國汽車工人的工作。圖為比亞迪汽車。(Reuters)

去年，針對拜登政府出台的車尾排放新規定，美國汽車工人聯合會主席費恩（Shawn Fain）宣稱，工會出於對電動車轉型的擔憂，將不再支持拜登連任。美國汽車工人聯合會一直對電動車持謹慎態度，因為組裝電動車所需的工人較少，無疑會導致失業。去年秋天，美國三大車企工人大罷工，部分原因是擔心汽車行業向電動車過渡，將影響就業。

拜登當時急赴密歇根州，成為第一位與罷工汽車工人站在一起的在任總統。到今年初，美國環保署宣布對汽車排放規則作出了新的修訂，較原先的版本略加放寬；該工會其後才宣布支持拜登連任。

不過，特朗普仍堅持抨擊拜登的「全電動汽車騙局」，批評拜登不僅迫使汽車製造商轉向生產電動車，令更多汽車業工人失業，又指「但更重要的是，消費者並不需要大量電動車，而且所有電動車都將在中國製造。」而據民意調查機構蓋洛普（Gallup）去年的民調顯示，71%共和黨人不考慮購買電動車。

密歇根州（Michigan）是大選中少數關鍵搖擺州之一，也是傳統的汽車工業重鎮。(網上圖片)

今年3月在俄亥俄州代頓（Dayton）附近的一次競選活動中，特朗普還發誓要提高關稅，阻止中國汽車進入美國，並保護美國汽車工人的工作。他引述當時的新聞報導指，中國電動車巨頭比亞迪（BYD）2月宣佈計畫在墨西哥開設一家工廠，認為這是中國汽車商的一個長期策略，為了利用《美墨加貿易協定》，以在美國市場取得長遠利益。

特朗普指責中國政府準備用廉價汽車和卡車湧入美國市場。除非他在2024大選中勝選入主白宮，才能阻止這些行為。他說：「中國現在正在墨西哥建造幾座大型工廠，他們將在當地生產電動汽車，他們認為他們會將這些汽車賣到美國。不，我們將對每一輛越過這條線的汽車徵收100%的關稅。如果我當選的話，你們將無法出售這些汽車。」

他還警告說，如果他不能在11月的大選中當選總統，而任由拜登的電動車政策繼續下去的話，那將會讓廉價的中國車如「血洗」般地消滅美國汽車行業。

從今日的演說中，多少可以看出特朗普希望藉振興美國汽車業的願景，在即將到來的選舉中進一步籠絡汽車業以至工人階級的支持，配合遇襲後的龐大聲勢，一舉在11月的大選中迎來一場大勝，為他未來的4年任期打好穩健的根基。