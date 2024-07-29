美國聯合航空「客機變嚇機」多人嘔吐如生化危機　深度清潔逃不掉

美國聯合航空（United Airlines）一架客機7月28日被迫緊急降落，原因是客機在飛行途中出現「生化危機」，乘客集體嘔吐，機長在不得已的情況下只能提前降落。



《紐約郵報》28日報道，UA2477航班原定28日早上從休斯敦飛往波士頓，但被迫提前在華盛頓降落。

報道指，最初是一名乘客因身體不適出現嘔吐，隨後有機組員也開始嘔吐，導致出現類似電子遊戲「生化危機」般集體嘔吐的情況。

聯合航空表示，有無線電通訊紀錄顯示當時情況聽起來非常糟糕，多名機組人員和乘客嘔吐，其他乘客被嚇到紛紛要求機員提供口罩。機長最終只能決定，將飛機轉往華盛頓降落。

聯合航空2477航班機長無線電通訊錄音：

機組人員補充道：「鑑於這種生物性危害，我認為我們需要盡快讓飛機降落在地面上。」

據報道，飛機最後安全降落在華盛頓杜勒斯機場（Dulles Airport），機上155名乘客與6名機組人員無人送院。聯合航空表示事後對飛機進行「深度清潔」，並將安排乘客盡快前往波士頓。