瑞安航空客機爆出MMA　乘客求換位驚變毆鬥　緊急降落警登機拘9人

美媒7月6日稱，愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）一架從摩洛哥飛往倫敦的客機2024年7月3日發生乘客打架事件。有人向另一人要求調換座位引起爭執，最後一堆人大打出手。事件令其他乘客驚恐不安，有人嚇得大聲尖叫，機上亂作一團，客機最終緊急降落。



《太陽報》7月6日稱，事緣機上一名20多歲男子起飛接觸一對坐在一起的母女，問婦人可否與他調換座位，好讓他和妻小一起坐。女子拒絕他的要求後，男子開始威脅她。

機師不知客艙內的情況，照原定計劃起飛。飛機飛到巡航高度後，安全帶警示燈熄滅，女子的丈夫站起來，要求換位保護妻子，其後他與要求換位的男乘客大打出手。

一位36歲的匿名乘客告訴《太陽報》，他們試圖揮拳攻擊對方。

客機上乘客大打出手影響飛行安全，最終導致飛機須緊急降落。（示意圖，非當事人，Getty）

機上目擊者說，涉事其中一個家庭有大群親友，雙方爆發衝突後又有更多人加入毆打，坐在他們後面一排的女乘客恐慌尖叫，之後機上有兒童在哭，「這就像滾雪球效應」。

影片顯示，空中服務員也表現失措，但也只能盡全力安撫變得激動的其他乘客。現場還可聽見吆喝、尖叫聲和哭聲此起彼落。

飛機起飛36分鐘後，最終緊急降落摩洛哥另一座機場，警員上機帶走9名參與鬥毆的乘客。

瑞安航空客機。（Getty Images）

機上一名不涉毆鬥的男乘客在混亂中昏倒，機組人員不得不在客機降落前為他輸氧。醫生評估認為他不適合飛行，但他不願下機，表現很激動，甚至開始大聲辱罵機組人員。警員只好再度登機，強行帶走他。

鬧劇在2小時後落幕，但因機組人員工時已屆上限，餘下的逾200名乘客被安排到當地酒店過夜，改訂隔天上午的機票。倒霉的是，早上的航班也被取消，乘客們直到4日晚上才抵達目的地。

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