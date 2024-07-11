美國聯合航空乘客失控咬爛空中服務員制服　累全機緊急降落｜有片

美國聯合航空（United Airlines）傳出失控攻擊的事件。



有名女乘客在搭機時突然對艙內其他乘客大吼大叫、出言污辱，機組人員後續出面阻止並試圖制服她，過程中這名女乘客竟「狠咬」空中服務員的肩膀、甚至扯下1塊制服。

最終這架班機被迫提前降落，並在警方將這名女乘客帶走後重新起飛、前往原定目的地。

美國聯合航空（United Airlines）一名女乘客在搭機時突然對艙內其他乘客大吼大叫、出言污辱，機組人員後續出面阻止，女乘客竟「狠咬」空中服務員的肩膀，甚至扯下1塊制服。最終這架班機被迫提前降落。（X@dom_lucre）

美國聯合航空（United Airlines）一名女乘客在搭機時突然對艙內其他乘客大吼大叫、出言污辱，機組人員後續出面阻止，女乘客竟「狠咬」空中服務員的肩膀，甚至扯下1塊制服。最終這架班機被迫提前降落。（X@dom_lucre）

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《WSVN》報道，這宗事件9日發生在聯合航空編號762、從邁阿密（Miami）飛往紐瓦克（Newark）的班機上。

曝光的現場畫面中，可以見到失控的女乘客即使被空服人員抱住，仍不斷對其他乘客尖叫，甚至痛罵髒話，還威脅要殺死另1名老婦。

過程中這名女乘客甚至一口咬住試圖制伏她的男空中服務員的肩膀，更直接用嘴巴撕下他制服的1小塊，她還高喊：「放開我，我是女生，你想殺了我！」

接着又繼續斥責其他乘客，並指控空中服務員「態度有問題」，畫面相當混亂。

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據悉，最終這架飛機被迫緊急降落在奧蘭多國際機場，落地後警方立即登機、將失控的女乘客帶走。

有畫面顯示其他乘客見到鬧劇終於結束時紛紛抱以歡呼和鼓掌聲，後來這架飛機重新起飛，並在預定時間的3個半小時後終於抵達紐瓦克。

聯合航空事後透過聲明表示：

762航班的1名乘客表現出極具攻擊性和破壞性的行為，我們的空中服務員努力緩和局勢並保護其他乘客，飛機在奧蘭多降落後由執法部門接手、將失控的乘客帶走。

據稱後來沒有任何人員受傷的回報，而該名失控女乘客將面臨多項指控。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】