巴黎奧運｜荷蘭沙排選手曾姦12歲女童 首戰出場遭觀眾噓爆
撰文：劉耀洋
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曾因強暴未成年女孩而遭定罪的荷蘭沙灘排球選手雲迪韋迪（Steven van de Velde）7月28日首度亮相法國巴黎奧運比賽，觀眾席傳出一片噓聲。他的團隊並未覺得不妥，表示「過去的事已過去」，此事不應該在奧運上提起。
路透社和英國廣播公司（BBC）7月29日報道，他28日與隊友Matthew Immers一起走到球場中央，現場同時響起歡呼和噓聲。然而，當大會單獨介紹雲迪韋迪時，卻只餘下噓聲。直到比賽開始後，當輪到他發球時，也可聽見觀眾發出零星噓聲。
現場觀眾、身為律師的Andrea Syslos在受訪時表示：「這不是一件好事，體育司法應該比民事司法更嚴厲」。他認為，雲迪韋迪或不應繼續被關在監獄裏，但不應被允許參與奧運。
現年29歲雲迪韋迪10年前曾強暴一名12歲女孩，2016年遭英國法院判處4年有期徒刑。他最終被監禁13個月，其中12個月在英國，1個月在荷蘭。
根據荷蘭法律，他在英國的惡行被重新歸類為屬於罪行較輕的「猥褻行為」，因此獲得減刑。他獲釋後於2017年再度投身沙灘排球賽事。
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