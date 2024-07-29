巴黎奧運｜阿爾及利亞柔道選手超重除名　曾傳拒與以色列對賽

代表阿爾及利亞出戰男子73公斤級柔道的選手Redouane Messaoud Dris，在與以色列選手布特布勒（Tohar Butbul）比賽前一天，因未能通過稱重而被除名。法國《隊報》（L'Equipe）稱，他因超重0.4公斤失去資格。但以色列媒體日前已報道，他料將退出比賽，原因是阿爾及利亞不承認以色列國，拒絕與以色列選手作賽。



雖然主辦方指Redouane Messaoud Dris因稱重不過關而除名，以色列奧委會則發聲明稱，對手是自行退出比賽，強調以色列代表團將繼續秉承奧運精神參加比賽，並相信對方的行為在體育界沒有立足之地。阿爾及利亞方面未有回應。

圖為以色列柔道選手Tohar Butbul出戰Tbilisi Grand Slam 2024的賽事。（國際柔道聯盟圖片）

2021年，阿爾及利亞柔道選手Fethi Nourine曾因拒與布特布勒比賽，被國際柔道總會禁賽10年。同一屆奧運會上，蘇丹選手Mohamed Abdalrasool 雖通過稱重，但在32強對陣布特布勒的賽事中缺席。