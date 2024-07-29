巴黎奧運｜以色列3名運動員接獲死亡威脅 法國調查
撰文：聯合早報
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以色列的奧運代表團收到恐嚇郵件，3名以色列運動員受到死亡威脅，法國當局已對此展開調查。
巴黎檢察官辦公室7月28日說，內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）通報此事件反網絡仇恨的部門負責調查此事。
法媒引述一名接近案件的消息人士報道，目前尚未確定此案與伊朗或其他國家有任何關聯。
這一事件與26日在社交媒體上非法泄露以色列運動員私人數據的事件也沒有任何關聯。
以色列25日警告，在巴黎奧運會期間，伊朗支持的組織可能會對以色列運動員和遊客構成安全威脅。
法國警方在奧運選手村內和前往奧運場館途中為以色列運動員提供全天候人身安全保護。
法國為本屆奧運會採取大規模的安保行動，從7月26日開始一直持續到8月11日，除了普通警察，還部署了大約1.8萬名軍人。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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