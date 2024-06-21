夏至來臨 多地高溫恐過千人熱死 今夏或成「史上最熱」
撰文：王海 許懿安
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6月21日是夏至，今年的這一個將讓我們有不同以往的看法，如此酷熱應使人類警醒了。路透社6月20日稱，亞洲及歐洲近日已有過千人熱死，歐洲疑有遊客因此失蹤與死亡；此外沙特阿拉伯聖城麥加（Mecca）大批朝聖者死於酷暑，畫面觸目驚心。世界氣象組織（WMO）指出，今夏極有可能成為史上最熱的夏天。
沙特阿拉伯聖地麥加持續受熱浪侵襲，當地的氣溫在6月17日一度升至攝氏51.8度。多個傳媒20日報道，當地有超過1000名朝聖人士因為高溫身亡。
根據印度氣象部門的數據，自5月14日，新德里（New Delhi）已連續38天最高氣溫達到或超過攝氏40度。
印度衞生部表示，3月1日至6月18日期間，已有超過4萬例疑似中暑病例，至少110人死亡。
踏入6月後，熱浪侵襲歐洲南部，多國近日錄得超過攝氏40度的高溫，其中如在火爐被烤炙的希臘有多名遊客失救致死或失蹤，疑與酷熱天氣有關
據《紐約時報》報道，希臘6月16日公布，一名美國人被發現在希臘的一座島嶼上身亡。希臘迄今至少有5名遊客失蹤。
熱浪席捲美國東部的大片地區在，有近1億名民眾6月20日收到極端高溫警告。
美國氣象部門對亞利桑那州部分地區發布高溫警告，預計氣溫將達到攝氏45.5度。
酷熱導致新墨西哥州發生2場快速蔓延的火災，燒毀500棟民宅、造成2人死亡。
對此，世界氣象組織（World Meteorological Organization）表示「未來5年有86%的可能性將超過2023年、成為有紀錄以來最熱的一年」。
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