夏至來臨　多地高溫恐過千人熱死　今夏或成「史上最熱」

6月21日是夏至，今年的這一個將讓我們有不同以往的看法，如此酷熱應使人類警醒了。路透社6月20日稱，亞洲及歐洲近日已有過千人熱死，歐洲疑有遊客因此失蹤與死亡；此外沙特阿拉伯聖城麥加（Mecca）大批朝聖者死於酷暑，畫面觸目驚心。世界氣象組織（WMO）指出，今夏極有可能成為史上最熱的夏天。

一名小童2024年6月7日在意大利羅馬西班牙階梯巴爾卡恰噴泉嘗試接觸噴泉水降溫，當地近日氣溫持續高企（Reuters）

沙特阿拉伯聖地麥加持續受熱浪侵襲，當地的氣溫在6月17日一度升至攝氏51.8度。多個傳媒20日報道，當地有超過1000名朝聖人士因為高溫身亡。

穆斯林聖城麥加的「朝覲」（Hajj）活動於14日開始，而當地近日高溫突破51度，導致超過1000名朝聖者死亡，許多穆斯林奄奄一息地躺在路上，甚至還有多具遺體被扛上推車。（IG@yasemin_0761）

根據印度氣象部門的數據，自5月14日，新德里（New Delhi）已連續38天最高氣溫達到或超過攝氏40度。

印度衞生部表示，3月1日至6月18日期間，已有超過4萬例疑似中暑病例，至少110人死亡。

印度熱浪：2024年5月9日，印度艾哈邁達巴德，在炎熱的夏日人們騎着電單車從灑水器下經過。（Reuters）

踏入6月後，熱浪侵襲歐洲南部，多國近日錄得超過攝氏40度的高溫，其中如在火爐被烤炙的希臘有多名遊客失救致死或失蹤，疑與酷熱天氣有關

據《紐約時報》報道，希臘6月16日公布，一名美國人被發現在希臘的一座島嶼上身亡。希臘迄今至少有5名遊客失蹤。

英國電視節目主持人莫斯利6月5日在希臘錫米島失蹤後，搜尋人員6月9日在靠近大海的岩石地帶尋獲他的遺體。（Reuters）

熱浪席捲美國東部的大片地區在，有近1億名民眾6月20日收到極端高溫警告。

美國氣象部門對亞利桑那州部分地區發布高溫警告，預計氣溫將達到攝氏45.5度。

酷熱導致新墨西哥州發生2場快速蔓延的火災，燒毀500棟民宅、造成2人死亡。

對此，世界氣象組織（World Meteorological Organization）表示「未來5年有86%的可能性將超過2023年、成為有紀錄以來最熱的一年」。