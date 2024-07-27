酷熱天氣威脅全球　古特雷斯：人類面對「極端高溫流行病」

聯合國說，即使在傳統氣候溫和的地區也有越來越多工人面臨高溫威脅，他警告人類正面對「極端高溫流行病」。



法媒報道，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）週四（7月25日）在紐約聯合國總部就極端高溫發表講話說，剛剛過去的7月21日、22日和23日，是有記錄以來最熱的三天，這一周出現的高溫現象史無前例。

他說，歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局（C3S）近日宣布7月21日為有記錄以來最熱的一天。但7月22日氣溫繼續攀升。據聯合國剛收到的初步數據，7月23日的氣溫仍居高位。這意味着7月21日、22日和23日是全球有記錄以來最熱的三天。

古特雷斯說，極端高溫正在對人類和地球產生極端影響，世界必須面對氣溫上升的挑戰。

聯合國國際勞工組織（ILO）的數據顯示，2020年全球超過70%的勞動力面臨酷熱天氣，比2000年增加了近9%。去年為有記錄以來最熱的一年。

根據國際勞工組織在一份按地區細分高溫壓力的最新報告，非洲的高溫情況最嚴重，近93%的工人在工作中受到過度高溫影響，其次為阿拉伯國家，83.6%工人承受高溫壓力，亞太地區以74.7%排第三。

國際勞工組織的報告發現，工作時暴露於高溫環境的情況，以歐洲和中亞地區增長最快，20年間上升了17.3%，達到29%。

與此同時，美洲、歐洲和中亞是高溫職業傷害發生率增長最快的地區，20年間分別增長了33.3%和16.4%。

日本熱浪、東京連日突破147年來的6月份歷史高溫。（Canva）

極端高溫 對人類和地球產生極端影響

古特雷斯說：「數十億人正面臨極端高溫疫情，在日益致命的熱浪中感到萎靡不振，全球氣溫超過攝氏50度。換算為華氏是122度，接近沸點。」

他警告說，地球正變得越來越熱，這對世界各地的每個人來說都越來越危險。極端高溫正在「撕裂」全球經濟，擴大不平等，破壞可持續發展目標並造成人員死亡。據估計，高溫每年導致近50萬人死亡，這一數字大約是熱帶氣旋造成死亡人數的30倍。

國際勞工組織報告作者佩爾迪加奧在一份聲明中說：「極端高溫給全球工人帶來了前所未有的挑戰，這些挑戰不僅是發生在酷暑期間。」

國際勞工組織7月23日發布報告說，高溫是一種無聲殺手，室內和室外工作面對的高溫危險會增加「熱衰竭、中暑、心血管和呼吸系統疾病以及死亡等風險」。

哥白尼氣候變化服務局7月23日發布報告說，全球在7月21日剛剛經歷了有記錄以來最熱的一天，日平均氣溫達到攝氏17.09度。該氣溫以攝氏0.01度之差刷新2023年7月6日創下的最高紀錄。

但哥白尼氣候變化服務局24日公佈的數據顯示，7月22日全球日平均氣溫為攝氏17.15度，連續第二天打破單日最熱紀錄，是1940年開始記錄相關數據以來最熱的一天。該機構25日公布的初步數據顯示，7月23日氣溫與前兩天相似。

本文獲《聯合早報》授權轉載

