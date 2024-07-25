意大利總理梅洛尼7月27日起訪華　中國外交部：加深務實合作契機

中國外交部7月25日宣布，意大利總理梅洛尼（Giogia Meloni）7月27日至31日訪華。中國國家主席習近平將會見梅洛尼，李強、全國人大常委會委員長趙樂際也將分別與她會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。中方指，願以此訪為契機，跟意方加深務實合作和人文交流。



據中國外交部發言人毛寧指，應中國國務院總理李強邀請，梅洛尼7月27日至31日對中國進行正式訪問。

中國外交部發言人毛寧2024年4月10日主持例行記者會。（中國外交部官方網站）

毛寧表示中國和意大利同為文明古國，是全面戰略夥伴，兩國高層保持密切互動，各領域互利合作取得務實成果，中意關係健康穩定發展，符合兩國和兩國人民共同利益，有利於促進不同文明交流互鑑。

她又指今年是中意建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願以此訪為契機，同意方鞏固傳統友好，弘揚絲路精神，增進理解信任，加深務實合作和人文交流，推動中意、中歐關係行穩致遠，共同為世界的和平、穩定、繁榮作出更大貢獻。

意媒：修補裂痕

意大利媒體也報道，梅洛尼預定7月底訪華，將與中國國家主席習近平與總理李強會面。報道指經貿是她此行主要議題，意在修補意大利不續簽「一帶一路」倡議備忘錄造成的裂痕，但她也需拿捏好分寸，避免向歐盟和美國發出錯誤訊息。