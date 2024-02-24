歐盟中國商會設金融工作組　研討人民幣國際化

歐盟中國商會星期五（2月23日）正式設立金融工作組，其後舉行「跨境人民幣與中歐經貿合作論壇」，研討人民幣國際化、中歐金融合作等議題。



根據中新社報道，歐盟中國商會金融工作組揭牌儀式當天在盧森堡舉行，這是該商會繼數字工作組和綠色工作組之後，設立的第三個工作組，亦是商會首次在布魯塞爾總部以外設立工作組。

中國駐盧森堡大使華寧在揭牌儀式上說，金融合作已成中盧合作重要組成部分。依託盧森堡金融產業獨特優勢，中盧和中歐間投資貿易合作潛力巨大，期待歐盟中國商會金融工作組有所作為。

2005年5月26日，中國四川省成都市，一名銀行櫃員將一疊100元人民幣紙幣放在櫃檯上。 （Getty）

中國駐歐盟使團公使兼經商處負責人彭剛在致辭時說，隨着對歐業務發展，中資企業的金融服務需求日益強烈。希望在歐中國金融企業在穩健經營基礎上拓展業務，為在歐中企提供更多綜合性金融支持，讓中資企業出海歐洲底氣更足。

揭牌儀式後，歐盟中國商會聯合中歐企業聯盟及比利時盧森堡中資企業協會，共同舉辦「跨境人民幣與中歐經貿合作論壇」。歐盟中國商會會長、中國銀行（歐洲）有限公司董事長徐辰在會議上致辭時說，人民幣在跨境交易中的應用為中歐企業帶來更多機遇，期待中歐企業界加大在人民幣國際化、綠色跨境投融資、金融產品創新等領域合作。

據官網介紹，歐盟中國商會由中國銀行（歐洲）有限公司、中國三峽（歐洲）有限公司和中遠海運（歐洲）有限公司發起，於2018年8月31日在布魯塞爾註冊，目前會員單位已達近80家，代表近1000家在歐中資企業，覆蓋主要歐盟成員國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

