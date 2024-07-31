美國大選｜路透社：賀錦麗最快8月5日公布副總統人選

路透社7月30日引述兩名知情人士報道，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）最快會在8月5日公布大選的副總統拍檔人選，之後一同到多個關鍵州份拉票。



消息人士提到，賀錦麗會在公布拍檔人選後，一同前往多個搖擺州份出席競選活動。賀錦麗競選團隊未有回應消息，她同日被問到有關問題時，只表示仍未決定。

現年81歲的總統拜登（Joe Biden）早前宣布放棄連任後，表態支持賀錦麗「臨危受命」。她原本需要在民主黨全國委員會訂立的8月7日限期前決定拍檔人選，但消息人士認為或可提早有定案。

目前有多位官員被視為出戰11月大選的副總統熱門人選，包括運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）、賓夕法尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro）、參議員凱利（Mark Kelly）等。

賀錦麗宣布參選後，她的支持率與共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump）相近，根據路透社-益普索（Reuters-Ipsos）同日公布的最新民意調查中，43%受訪選民表示支持賀錦麗，以1個百分點領先特朗普。

民調顯示，選民傾向支持特朗普對經濟、移民及打擊犯罪的立場，而賀錦麗在醫療保健政策的取向則較為優勝。