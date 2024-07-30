美國大選｜賀錦麗副手會是誰？民調：9大人選「他」支持度最高

隨着美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）全力投入總統競選，其副手人選備受外界關注。美媒7月21日分析9人最有機會成為她的副手後，一項28日公布的民意調查顯示，參議員凱利（Mark Kelly）在潛在競選副手人選中擁有最高的淨支持率。



美國副總統賀錦麗2024年7月27日在一個於美國麻省舉行的競選集會中發表講話。（Reuters）

美國《國會山報》（The Hill）28日報道，美國廣播公司-益普索（ABC Ipsos）26日至27日針對1200人進行的民意調查中，凱利獲得10%的正面淨好感度，22%的人對他有好感，12% 的人不喜歡他，24%的人表示他們沒有意見，其餘的受訪者不認識他。

現年60歲的凱利自2020年擔任亞利桑那州的參議員，成為自1962年首位成為該州參議員的民主黨人。他之前曾是美國太空總署（NASA）太空人和海軍戰鬥飛行員。

2024年4月9日，美國參議員凱利（Mark Kelly）在國會山見記者。（Reuters）

另外3名潛在副手人選緊隨凱利位居第二，淨支持率皆為4%，他們分別是賓夕法尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro）、肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）和運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）。

布蒂吉格和加州長紐瑟姆（Gavin Newsom）是唯一大多數受訪者皆熟知的民主黨人。然而，多數受訪者對紐瑟姆持負面印象，其中21%的人對他有好感，33%的人對他不滿意。

2024年6月27日，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）在亞特蘭大出席首場總統辯論。（Reuters）

美媒《政治報》（Politico）21日提到，其餘潛在副手分別是馬里蘭州長穆爾（Wes Moore）、伊利諾伊州長普里茨克（J.B. Pritzker）、密歇根州長惠特默（Gretchen Whitmer）和北卡羅萊納州長庫珀（Roy Cooper）。