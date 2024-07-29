美國大選｜賀錦麗一星期籌得2億美元　好感度飆8個百分點

美國總統大選倒數100天，副總統賀錦麗（Kamala Harris）的競選團隊7月28日表示，自她開始角逐總統以來，一周內已籌得2億美元，並招募了17萬名新義工。另外，最新一項民調顯示，43%受訪者對賀錦麗有好感度，於一星期內急增8個百分點。



圖為2024年7月27日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在馬薩諸塞州（Massachusetts，又譯麻省、麻州）出席競選活動。（Reuters）

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布不再競逐連任，並支持賀錦麗獲得民主黨的總統候選人提名。

賀錦麗的競選副經理Rob Flaherty 在X上發帖稱。「自我們開始以來的一周內，賀錦麗已籌集了2 億美元。其中66%來自新捐助者，我們並已有17萬名新義工簽署加入。」賀錦麗陣營此前稱，在拜登宣布退選後的36小時內，她已籌得1 億美元。

賀錦麗已獲得民主黨全國代表大會大多數代表的支持，料將成為下個月黨代表大會正式成為的總統候選人。

圖為2024年7月28日，美國前總統特朗普（ Donald Trump）出席在明尼蘇達州的競選活動。（Reuters）

圖為2024年7月28日，美國前總統特朗普（ Donald Trump）與副手萬斯（JD Vance）出席在明尼蘇達州的競選活動。（Reuters）

根據美國廣播公司（ABC）和益普索（Ipsos）於7月28日公布的民調，受訪者對賀錦麗的好感度從一星期前的35%，大幅升到43%，分析指主要由中間派選民的態度轉變。與此同時，對她持負面看法的受訪者，比例也從46%降至42%。

至於特朗普的好感度則從一星期前的40%，下降到最新的36%；其負面評價度為52%，令其好感率淨值為負16個百分點，遠低於賀錦麗的正1個百分點。