以色列報黎巴嫩貝魯特　迄今3死74傷

俄衛網7月31日報道，黎巴嫩新電視台（Al Jadeed）援引該國衞生部的聲明，以色列對黎巴嫩首都貝魯特南郊的襲擊導致3人死亡，其中包括1名女子和2名兒童，至少74人受傷。



此前，黎巴嫩國家通訊社NNA援引衞生部的聲明報道稱，以色列打擊黎巴嫩首都貝魯特南郊造成至少68名平民受傷、1名女子死亡。

2024年7月30日，黎巴嫩貝魯特，人群聚集在醫院巴赫曼醫院（Bahman hospital，暫譯）附近。（Reuters）

電視台稱：「衞生部發布了關於以色列對貝魯特南郊侵略造成死亡人數的新……數據。侵略導致3人死亡——1名女性，1名女孩和1名男孩……受傷人數達74人。」

據報道，多數傷者已接受醫療救護，同時，有5名傷者傷勢嚴重。據悉，所發布的數據非最終數據。

圖為2024年7月31日，以色列襲擊黎巴嫩貝魯特南部郊區，當地房屋受損，部份出現倒塌。（Reuters）

以色列國防軍此前稱，對貝魯特發起打擊，其目標是「對殺害以色列平民負責」的指揮官。貝魯特的目擊者對俄衛網表示，空襲發生在黎巴嫩首都南郊Haret Hreik區巴赫曼醫院附近。黎巴嫩國家通訊社報道稱襲擊是針對巴赫曼醫院附近的真主黨設施。