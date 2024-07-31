美國副卿坎貝爾憂中美造艦差距：若不改善美國無法成海軍強國

俄衛網7月31日報道，美國常務副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）30日出席參議院外交關係委員會的一場聽證會時表示，如今中美造艦實力差距令人「深感擔憂」，如不改善，美國將無法成為21世紀所需的海軍強國。



據路透社消息，坎貝爾稱，與中國的競爭是「現代美國外交面臨的決定性地緣政治挑戰」，並表示美國海軍和空軍需要加強在印太地區的博弈。

2018年5月13日，中國遼寧，中國航空母艦山東艦出海試航。（Getty）

坎貝爾表示，中國和美國在造船業方面的差距令人「深感擔憂」。他說：「我們必須在這個領域做得更好，否則我們將無法成為我們在21世紀需要成為的偉大海軍強國。」

坎貝爾指出，現在是海軍和空軍的時代。他們「必須提升，必須加大投資，必須更具創新性」。他們必須更加勇敢，必須明白，印太地區需要美國最強大的海軍和先進的遠程空中力量，「這才是我們必須關注的重點」 。

美國密歇根州共和黨眾議員莫萊納爾（John Moolenaar）6月26日在聽證會上表示，中國目前每年建造的船舶數量是美國的540倍左右。另據美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）在2024年6月的最新研究，中國目前擁有全球最大的海上作戰力量，包括234艘軍艦，而美國海軍則有219艘。

2022年5月12日，美國華府，美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）出席美國與東盟（Asean）特別峰會，與一眾東盟領導人和美國商界代表交談。（Reuters）

中國工業和信息化部7月16日發布的中國2024年上半年造船業最新數據顯示，中國造船業三大指標繼續穩步增長，全球領先。在全球18種主要船型中，中國有14種船型新接訂單量位居全球首位。中國造船業出口額也持續增長，全球每10份造船新訂單，就有超過70%流向中國。