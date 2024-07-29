美國大選前中國對美鬥爭的主軸——火力全開

美國總統拜登（Joe Biden）退選之後全世界都在屏住呼吸等待美國政局出現明顯分野的時刻。特朗普（Donald Trump）一旦上台，美國的政策將迎來一百八十度大轉彎。近年來美國的政策猶如翻烙餅般轉變，給世界帶來了諸多的不確定性。拜登雖然仍然在任，但是本屆政府已經處於垃圾時間。

中國外長王毅近來在東盟外長系列峰會上公開點名美國，「當前危害台海局勢的最大挑戰來自島內「台獨」分裂活動和外部勢力干擾破壞，尤其是美國。」在中菲南海問題上警告「美方不得再煽風點火，攪局生事，破壞海上的穩定」。」在烏克蘭問題上稱「美方應停止濫施單邊制裁和長臂管轄」。

過去，中國慣用的手法是暗批美國。現如今王毅在同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤時，直接點名美國，直接警告美國，毫不留情面，毫不客氣表達立場。這背後是美國本屆政府時日不多之際的激烈反擊。

王毅7月27日會見布林肯。兩國代表的桌子是並立的，中間只有綠植，沒有鮮花。（央視影片截圖）

無論是賀錦麗（Kamala Harris）上台還是特朗普上台，本屆拜登政府的閣僚與官員，都面臨着失勢的局面。布林肯國務卿的話語效應僅限於未來數月。王毅當着布林肯的面，談論諸多分歧和爭議，是對本屆美國政府的拿捏。在美國本屆政府的最後時刻，王毅可以公開地無所顧忌地暢所欲言，不必擔心被過度解讀或者有損兩國關係。

和王毅點名美國幾乎同步。當地時間7月26日，中國代表團團長、外交部軍控司司長孫曉波在《不擴散核武器條約》第十一次審議大會第二次籌委會上作出關於核不擴散議題的發言。發言中他多次直接點名美國。「美國在亞太地區強化『延伸威懾』，加劇地區緊張局勢，刺激核軍備競賽與核擴散風險」。「美國在菲律賓部署中程導彈，嚴重開歷史倒車，威脅地區國家安全，增加誤解誤判風險」，「中方敦促美國以實際行動減少戰略風險」。「美英澳核潛艇合作構成嚴重核擴散風險，違反《條約》的目的和宗旨」。「美國要走出威懾施壓一把就是的迷思」，「美國應徹底糾正錯誤政策」。

圖為中國外長王毅7月27日與新加坡外長維文在老撾出席東盟外長會議期間會面。王毅與會期間會見新加坡外長、菲律賓外長、日本外相、印尼外長等亞太國家政要時都在這個場地，中間有鮮花間隔。這和會見布林肯時的場地以及佈景是不同的。（中國外交部）

以往拜登為了連任，可能會在對華政策上鋌而走險，如今拜登退選之後，在中美關係上冒風險的需要已經降低。拜登政府的各級官員考慮到未來的職業道路，也很少有在這個時期做出重磅顛覆性決策的需要。在中美政治穩定性反差如此之大的當下，對美國強硬的收益是最大的。

美國的不確定性已經是最大的威脅。各方都在研判如果特朗普上台後該怎麼辦。近日中菲就仁愛礁補給達成臨時性安排，本質是菲律賓在美國大選年對美國政策觀望的結果。烏克蘭外長庫列巴俄烏衝突兩年來首次訪華，也是基於對美國內政的重新評估而做出的決定。

在美國大選前，中國對美鬥爭的主軸是火力全開。對那些在中美之間反覆跳躍的國家來說，是一種警醒。有關方應該認識到在中美之間採取投機性政策已經不起作用，是時候重新考慮如何以一種安全的可持續的政策對待中國。中國的聲音變大，變得強硬，是順勢而為，能夠恰到好處起到震懾效應。