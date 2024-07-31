哈馬斯領袖遇刺　哈梅內伊稱報仇是伊朗責任　安全委員會開會應對

哈馬斯（Hamas）政治局領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗遇襲身亡後，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）稱，報仇是德黑蘭的責任，

伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）稱，要讓「恐怖份子對自己的懦夫行為後悔」。



伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council，SNSC）在哈梅內伊官邸召開緊急會議商討對策。伊朗第一副總統阿雷夫（Mohammad Reza Aref）則指，伊朗無意把中東衝突升溫。

2024年7月30日，伊朗德黑蘭，哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh，中）出席伊朗總統新任佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian，不在圖中）的就職儀式。（Reuters）

伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部31日宣布，哈尼亞及1名保鑣死於伊朗首都德黑蘭的一場空襲中。

伊朗總統佩澤什基安發聲明指，伊朗將「捍衛其領土完整、尊嚴、榮耀和驕傲，並將讓恐怖份子對他們的懦弱行為感到後悔」。

2024年7月12日，伊朗候任總統佩澤什基安 (Masoud Pezeshkian) 出席在德黑蘭舉行的哀悼儀式。（Reuters）

俄衛網引述《紐約時報》引述兩名伊朗官員指，哈尼亞在德黑蘭遇害後，伊朗最高國家安全委員會在哈梅內伊的官邸召開緊急會議商討對策。

消息人士指出，這種會議只有在緊急情況下才會召開。《紐約時報》指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城軍特種部隊（Quds Force）司令也參加會議。