哈馬斯領袖遇刺 哈梅內伊稱報仇是伊朗責任 安全委員會開會應對
撰文：王海 成依華
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哈馬斯（Hamas）政治局領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗遇襲身亡後，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）稱，報仇是德黑蘭的責任，
伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）稱，要讓「恐怖份子對自己的懦夫行為後悔」。
伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council，SNSC）在哈梅內伊官邸召開緊急會議商討對策。伊朗第一副總統阿雷夫（Mohammad Reza Aref）則指，伊朗無意把中東衝突升溫。
伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部31日宣布，哈尼亞及1名保鑣死於伊朗首都德黑蘭的一場空襲中。
伊朗總統佩澤什基安發聲明指，伊朗將「捍衛其領土完整、尊嚴、榮耀和驕傲，並將讓恐怖份子對他們的懦弱行為感到後悔」。
俄衛網引述《紐約時報》引述兩名伊朗官員指，哈尼亞在德黑蘭遇害後，伊朗最高國家安全委員會在哈梅內伊的官邸召開緊急會議商討對策。
消息人士指出，這種會議只有在緊急情況下才會召開。《紐約時報》指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城軍特種部隊（Quds Force）司令也參加會議。
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