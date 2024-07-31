哈馬斯領袖哈尼亞遇刺亡　布林肯：美國無參與

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，美國沒有參與哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）暗殺事件，對此事也不知情。



正在新加坡訪問的布林肯接受亞洲新聞台訪問時，被問及暗殺事件可能產生什麽影響時說：「這是我們不知道也沒有參與的事情。很難揣測。」

到訪新加坡的布林肯星期三（7月31日）下午在亞洲文明博物館出席一場對話會時，也被問到他如何看待哈尼亞在伊朗遭以色列空襲身亡對中東局勢的影響。布林肯說，他不會揣測任何單一事件對中東局勢的影響，他並強調達成停火協議的重要。

布林肯（右）2024年7月31日在新加坡亞洲文明博物館參加對話會（Reuters）

布林肯說，他已看到相關報道。他重申，沒有任何事會削減達成停火協議的重要。停火協議符合的是衝突中人質以及巴勒斯坦人的利益，也有助於讓加沙地帶乃至中東局勢事態朝積極方向發展。

「我們從第一天起就在努力，不只是要改善加沙事態，也是為了防止事態蔓延…… 確保這些事不發生，並且改善局面的一個很關鍵的環節，是達成停火協議。」

布林肯最後說，他不會揣測任何單一事件可能對局勢造成的影響。「我知道的是達成停火協議的長久重要，我知道的是我們每天會不斷為此努力。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

