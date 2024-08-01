朝鮮前外交官：特朗普倘再當選美國總統　朝鮮或重啟核談判

近期逃到韓國的前朝鮮高級外交官李一（Ri Il Kyu，音譯）奎告訴路透社，如果共和黨人特朗普再次當選美國總統，朝鮮希望重啟與美國的核談判，並正在制定新的談判策略。



李一奎從古巴逃脫的消息在全球引起關注。他是自2016年以來逃到韓國的最高級別朝鮮外交官。他在2023年11月帶着妻兒逃到韓國，成為自2016年以來逃韓的最高級別朝鮮外交官。

在首次接受國際媒體採訪時，李一奎說，朝鮮已將俄羅斯、美國和日本列為今年及以後的首要外交政策重點。他說，在加強與俄羅斯的關係的同時，平壤也渴望在特朗普於11月的美國總統選舉勝出後重啟核談判。

美國共和黨總統候選人、前美國總統特朗普（又譯川普，Donald Trump）2024年7月31日在美國賓夕法尼亞州哈里斯堡市（Harrisburg）舉行競選集會。（Reuters）

李一奎說，平壤的外交官正在為這種情況制定戰略，目標是國際社會解除對其武器計劃的制裁，不再列它為支持恐怖主義的國家，並尋求經濟援助。

他的言論表明，朝鮮目前的立場可能出現大轉變，朝鮮最近發表的聲明，提及放棄與美國對話的可能性，並警告朝鮮可能進行武裝對抗。

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（Getty）

2019年，朝鮮領導人金正恩與特朗普在越南舉行的峰會因制裁而破裂，李一奎將此部分歸咎於金正恩決定將核外交委託給「缺乏經驗、一無所知」的軍事指揮官。

他說：「金正恩對國際關係和外交不太了解，也不知道如何做出戰略判斷。」

「這一次，外交部肯定會獲得權力並掌權，特朗普想不給予任何幫助，就再次束縛朝鮮四年，可不是那麼容易的。」

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（Getty）

本文獲《聯合早報》授權轉載

