紐約時報記者哈伯曼（Maggie Haberman）近日推出新書，並爆料美國前總統特朗普（Donald Trump）曾向同事透露「自己仍與朝鮮（北韓）領導人金正恩保持聯繫」。



BBC報道，哈伯曼在即將出版的新書《自信的人》（The Confidence Man）中提到「金正恩是特朗普卸任後唯一保持聯繫的外國領導人」，但她補充說「這則消息無法證實且可能不是真的」。

哈伯曼指出「正如我們所知，特朗普對這段關係是執着，而他所說和實際發生的事情並不總是一致，但他一直告訴人們自己與金正恩保持某種聯繫」。

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特朗普2018年曾開玩笑稱自己和金正恩在互通信件中「墜入愛河」，鑑於朝鮮的核能和飛彈計畫導致其在國際上被孤立，特朗普與金正恩之間的交流非常不尋常。此外，美國國家檔案館和記錄管理局（NARA）上個月還從特朗普手中取回15箱文件、其中包括金正恩的信件。

哈伯曼在接受CNN採訪時還透露，白宮工作人員在特朗普執政期間定期會發現文件「堵塞在白宮廁所」，不過此消息被特朗普否認，並稱這一說法「絕對不真實」。

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