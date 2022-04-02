朝鮮發行金正恩執政10年郵票　與習近平普京特朗普合照獨缺「他」

朝鮮郵票社4月1日公布發行朝鮮領導人金正恩執政十周年紀念郵票的消息，郵票中並無朝韓首腦會晤，引發關注。



據韓聯社4月1日報道，紀念郵票共有49張，按年度和領域展現了金正恩過去10年裏進行的重要外交活動。值得關注的是，紀念郵票記錄了金正恩與中國國家主席習近平等首腦會晤場面，卻找不到2018年4月、5月和9月舉行的朝韓首腦會談。

North Korea has issued a series of stamps marking the 10th anniversary of Kim Jong Un's rule



On the stamps, he is the leader of North Korea with Putin, Trump and Xi Jinping, as well as successes in the defense sector, economy and construction. pic.twitter.com/Hzibrg2JGU — Spriter (@spriter99880) April 1, 2022

具體來看，在「金特會」紀念郵票中，一張印有金正恩與美國時任總統特朗普（Donald Trump）2018年6月會晤時親切握手和簽署聯合聲明的圖片，但無果而終的美朝河內談判未在其列。紀念郵票包含2019年6月朝韓美領導人板門店聚首，但其中只有金正恩和特朗普的同框照，並無韓國總統文在寅的照片。

此外，郵票還包括2018年3月和2019年6月舉行的中朝首腦會談，以及2019年4月的俄朝首腦會談。

韓聯社引述分析人士的話認為，朝鮮上述紀念郵票屏蔽朝韓首腦會談或反映了其對朝韓關係僵局的不滿。朝鮮2021年5月發行的金正恩外交紀念影集也沒有收錄朝韓首腦會談相關照片。