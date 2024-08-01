澤連斯基期望中國對俄施加更大壓力　以結束俄烏戰爭

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周三（7月31日）告訴法國媒體，烏克蘭不希望中國在俄烏戰爭中充當調解人，但希望中國對俄羅斯施加更大壓力，以結束這場戰爭。



據路透社報道，澤連斯基強調，烏克蘭堅持烏俄邊界恢復到1991年後蘇聯時期的邊界，但如果有合適條件，烏克蘭將考慮在俄軍全部撤出之前，與俄羅斯展開談判。

澤連斯基告訴記者：「如果中國願意，它可以迫使俄羅斯停止這場戰爭。我不希望（中國）充當調解人。我希望它向俄羅斯施加壓力，結束這場戰爭。」

澤連斯基也說：「就像美國施加壓力一樣，就像歐盟施加壓力一樣。一個國家的影響力越大，對俄羅斯施加的壓力就應該越大。」

中國外長王毅（右）7月24日上午與訪華的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba，左）在廣州會晤。（中國外交部）

中國沒有參加6月在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，但加大了外交努力。烏克蘭外長庫列巴應中共政治局委員、外交部長王毅邀請，在7月訪問中國。

烏克蘭外交部在周二（7月30日）公布，烏克蘭邀請王毅訪烏，並稱中國已表明對這一提議有興趣。

中國外交部周一（29日）在例行記者會上回應關於中國是否會對俄烏戰爭進行調停的問題時說，對於烏克蘭危機，中國始終認為，早日停火止戰，尋求政治解決，符合各方共同利益。

中國外交部發言人林劍說：「中方一貫主張對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，始終秉持客觀公正立場，致力於勸和促談。中方將繼續站在和平和對話一邊，支持國際社會匯聚更多共識，共同尋找政治解決危機的切實可行途徑。」