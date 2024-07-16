澤連斯基邀俄羅斯參加下次和平峰會　俄方稱需先了解意圖

俄羅斯7月16日對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）邀請俄方參加未來的烏克蘭和平峰會做出謹慎回應，稱俄羅斯首先需要了解基輔的意圖，然後才能參加會談。



法新社報道，澤連斯基7月15日表示，俄羅斯「應該」參加第二次烏克蘭和平峰會，這與他之前的態度有明顯變化。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在回應澤連斯基的言論時告訴Zvezda電視台：「第一次和平峰會根本不是和平峰會。所以也許有必要先了解他的用意。」

2023年12月7日俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在俄羅斯莫斯科舉行的會議期間，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）有份出席。（Sputnik/Sergei Bobylev/Pool via REUTERS）

6月15日，第一次和平峰會在瑞士召開，90多個國家的領導人和高級官員參加，中國和俄羅斯缺席。在這次和平峰會前，澤連斯基明確表示不會邀請莫斯科參加。

華盛頓7月15日表示，支持烏克蘭邀請俄羅斯參加第二次峰會的決定，但對莫斯科是否準備好參與會談表示懷疑。

美國國務院發言人米勒2023年5月23日出席記者會。（Reuters）

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）指：「當他們想邀請俄羅斯參加峰會時，我們當然會支持。我們一直支持外交談判，但克里姆林宮是否準備好還不清楚。」

基輔發表此番驚人言論正值烏克蘭軍隊在前線失利，美國將舉行總統選舉，這可能會從根本上改變衝突的態勢。

2024年7月15日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy) 在基輔舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

基輔很擔心特朗普（Donald Trump，又譯川普）在11月的美國大選中獲勝，可能會影響美國繼續向烏克蘭提供援助。特朗普說，如果他重新贏得總統職位，他將很快結束衝突，基輔擔心這意味着他們會被迫在弱勢地位與莫斯科進行談判。

澤連斯基15日表示，他「並不擔心」特朗普獲勝的前景，他仍然指望美國的支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

