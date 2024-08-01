哈馬斯領袖遇刺身亡翌日　葬禮8月1日卡塔爾多哈舉行

巴勒斯坦極端組織哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗德黑蘭遇襲身亡，伊朗8月1日在卡塔爾多哈為他舉行葬禮。伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）將在葬禮上為哈尼亞祈禱。



哈梅內伊回應事件時威脅說，要對哈尼亞的殺戮進行「嚴厲懲罰」。伊朗和哈馬斯均將哈尼亞的死亡歸咎於以色列。惟以色列未有正面承認。

7月30才宣誓就職伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）31日表示，「猶太復國主義者（以色列）很快就會看到他們懦弱和恐怖行為的後果」。

圖為2024年7月31日，黎巴嫩港口城市西頓市（Sidon）有示威者上街，譴責哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日遇刺身亡事件。（Reuters）

哈尼亞是在出席佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）就職典禮後，在其位於德黑蘭的一個住宅與他的一名保鏢在31日凌晨2時左右遇襲身亡。

從31日凌晨起，伊朗多市人群走上街頭，對哈尼亞被暗殺表示譴責，數百人聚集在德黑蘭巴勒斯坦廣場，高喊「以色列去死，美國去死」。

幾個月來，哈馬斯一直在埃及、卡塔爾與美國的斡旋下，與以色列間接談判停火和人質囚犯交換協議。主要停火調解人卡塔爾首相表示，哈尼亞被殺使整個調解過程受到質疑。