哈馬斯領袖哈尼亞被殺：為何是以色列？為何在伊朗？為何是此時？

當地時間7月31日清晨，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）和哈馬斯宣布哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭寓所遇刺身亡，伊朗官媒和哈馬斯都將矛頭指向以色列，伊朗最高國家家安全委員會馬上召開會議，哈馬斯指責以色列的行動是嚴重升級。

對此，以色列沒有公開承認責任。正在菲律賓進行訪問的美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）面對記者提問，則稱並無相關消息提供。

哈尼亞是身在加沙走廊之外的哈馬斯政治領袖，長居卡塔爾，主理哈馬斯的政治、外交、宣傳工作。他2017年上任之前曾是加沙的哈馬斯領袖，離開加沙之後，大力鞏固哈馬斯與伊朗之間的關係，讓哈馬斯獲得伊朗更多的實質支持。

是溫和派？

不過，到了今天，加沙的哈馬斯主管是辛瓦爾（Yahya Sinwar），哈尼亞對加沙事務有多大影響力值得質疑。有一種說法甚至認為哈尼亞對於10月7日的哈馬斯襲境攻擊未有事先知情。而留在加沙過着「露天監獄」生活的哈馬斯領導層，向來與在卡塔爾等地更能享受富貴生活的政治領袖，也有一定程度的磨擦。

但無論如何，哈尼亞在10月7日之後曾沒有展露出絲毫與辛瓦爾的分歧，長期在國外奔走進行停火談判。哈尼亞有3名兒子和近60名其他親屬也在加沙被殺。他對於兒子死訊的堅毅回應，也使他成為了象徵巴勒斯坦反抗以色列佔領的代表符號。

在巴勒斯坦的民調中，哈尼亞支持度遠勝巴勒斯坦自治政府（PA）屬於法塔赫（Fatah）的88歲領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）。如果哈馬斯和法塔赫真的像最近達成的《北京宣言》一般舉行大選的話，哈尼亞將會是領導巴勒斯坦自治政府的不二之選－－除非在囚以色列20年、獲巴勒斯坦民眾廣泛支持的法塔赫政治人物巴爾古提（Marwan Barghouti）能夠獲釋同他競爭。

加沙哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）。（Getty）

雖然哈尼亞嘴上強硬，但在外人眼中，哈尼亞卻是哈馬斯的溫和派。在他上任之前，哈馬斯就推出了新的哈馬斯憲章，當中去掉了1988年憲章中直接將猶太人視為敵人的文句，以反對錫安主義取而代之，並提出了如果巴勒斯坦人達成共識，在巴勒斯坦難民可以重返故土的條件下，願意接納以1967年邊界建立巴勒斯坦國（按：也即是不消滅以色列的意思）。哈尼亞本人在2006年也曾向信時任美國總統小布殊作出過類似表態。

殺死哈尼亞的，真的是以色列嗎？為何要在伊朗殺死哈尼亞？為何要選擇這個時間？

刺殺是以色列所為，大概沒有可疑。

對於類似的刺殺事件，例如2020年伊朗核子科學家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）在伊朗被遙控機關槍殺死，以色列也不會承認或否認責任，只會有部份政客在網上高聲叫好。這同今天的情況非常相似。

2024年7月30日，伊朗德黑蘭，哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh，左）與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織領導人納哈拉（Ziad al-Nakhala，不在圖中）會見伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei，右）。（Reuters）

對於哈尼亞之死，以色列並沒有承認或否認責任，但其文化傳承部長、通訊部長等一系列官員都在社交媒體上發文「贈慶」，稱其死亡使世界變得更好、神的敵人終將喪生等等。

而以色列當局早已表明無論哈馬斯身在何方都會予以消滅的意志。

如今，加沙內部的哈馬斯勢力已被大幅削弱，集中精力殺死哈馬斯領導層已成為其「消滅哈馬斯」行動的主要目標。以軍7月13日就曾在加沙南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）發動造成近百人死的空襲，目的就是要殺死哈馬斯軍隊領袖、加沙哈馬斯二號人物戴夫（Mohammed Deif）－－以方其後多次宣稱有愈來愈多迹象顯示戴夫已死。

這一次選擇在伊朗首都德黑蘭進行刺殺，也不是意外。哈尼亞經常遊走卡塔爾、土耳其，也曾到埃及進行談判。這些國家都是美國在區內的主要盟友，以色列如非必要也不敢貿然在這些國家進行刺殺行動。

2024年7月30日，伊朗德黑蘭，新任總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）宣誓就職。（Reuters）

伊朗新任溫和改革派總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）7月28日的就職儀式，就為以色列提供了一個刺殺哈尼亞的契機。其一，在伊朗進行刺殺，對以色列而言並沒有任何外交風險。其二，在德黑蘭「太歲頭上動土」也能展現以色列有能力在伊朗境內要地成功執行高危任務，直接給伊朗革命衛隊打臉。

其三，佩澤希齊揚的上台被美國視為改善同伊朗關係的一個契機－－事實上，就算是在前任強硬派總統治下，拜登當局也能在幕後同伊朗達成釋放美元資產交換釋放囚犯、緩減核發展之類的君子協定－－可以想像，如果本年美國總統選舉再由民主黨勝出，美伊將有更大的和解空間。

在伊朗新總統剛上台的時機激化以色列同伊朗之間的對立，目的就是要在萌芽階段壓制改革派未來在伊朗外交政策上的影響力。

在此時此刻刺殺哈尼亞、激化中東矛盾，也有以色列的國內政治考慮。首先，哈尼亞被殺的前一天，以色列才剛空襲了黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），殺死了被以色列形容為真主黨「最資深軍事領袖」的舒庫爾（Fuad Shukr），是為對7月27日戈蘭高地球場襲擊12兒童死亡一事的報復。在「拳頭就是一切」的意識形態之下，迅速在伊朗本土發動襲擊，就是要警告受伊朗支持的真主黨，以至伊朗本身，不要發動對以色列的升級報復。

其次，加沙停火協議過去一兩個月都處於幾乎談成的階段，以各種理由拖延了大半年的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已經扭盡六壬，如果真的達成了協議的話，其極右盟友真的有可能退出政府，使內塔尼亞胡倒台。為了製造和談破裂的事實，有什麼方法比直接殺死對方的談判領袖更佳？

同時，日前以色列為了展示以軍內部有追究軍人過失的機制，軍方拘捕了9名被指涉嫌虐待巴勒斯坦囚犯的軍人。然而，事件引發以色列極右示威者進攻兩個以軍軍營，背後更有極右部長煽風點火。以色列社會裂痕盡現人前。此刻刺殺哈尼亞，可算是內塔尼亞胡向極右民眾展示強硬、外部化內部問題的操作。

由於哈尼亞遇刺之事才剛發生不久，具體細節還不清楚，但可以預見的是，和平離中東又遠了一大截。