印尼候任總統訪俄晤普京：冀與俄羅斯建立更緊密關係

到莫斯科訪問的印尼當選總統普拉博沃（Prabowo Subianto）說，他即將上任的政府將與「好朋友」俄羅斯保持聯繫，並希望在國防、能源和教育方面加強合作。



印尼現任國防部長的普拉博沃將於10月接替佐科維多多（Joko Widodo）擔任總統。他7月31日會見了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。

圖為2024年7月31日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭，右）與印度尼西亞候任總統普拉博沃（Prabowo Subianto，左）在克里姆林宮舉行會談。（Reuters）

路透社8月1日報道，普拉博沃在國防部的聲明中說道：「我希望繼續保持和加強這種關係。在我們的歷史上，俄羅斯在我們遇到困難時總是在許多方面幫助我們。」

他還說，他打算繼續在國防和核能方面與俄羅斯建立夥伴關係，並派遣印尼學生到俄羅斯學習醫學。

幾個月前，普拉博沃曾前往北京會見中國國家主席習近平，重申印尼對華的「友好政策」。

印尼當選總統普拉博沃（Prabowo Subianto）訪問中國，2024年4月1日獲中國國家主席習近平在中國北京人民大會堂接見。（Reuters）

普拉博沃指出，他將按「不結盟」外交政策，與任何國家建立聯繫，無論是中國還是美國。

據俄羅斯國家通訊社塔斯社報道，普京說，俄羅斯準備「擴大農產品供應，落實能源、交通和基礎設施領域的投資項目」。

塔斯社引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，印尼在烏克蘭戰爭中的作用「如今顯著增加」。

圖為2024年7月31日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭，左）在克里姆林宮會晤印度尼西亞候任總統普拉博沃（Prabowo Subianto，右）。（Reuters）

2023年，普拉博沃在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangari-La Dialogue，又名亞洲安全峰會）會上發表講話，提議以和平方式解決戰爭 ，包括停火和設立非軍事區。

本文獲《聯合早報》授權轉載

