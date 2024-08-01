印尼候任總統訪俄晤普京：冀與俄羅斯建立更緊密關係
撰文：聯合早報
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到莫斯科訪問的印尼當選總統普拉博沃（Prabowo Subianto）說，他即將上任的政府將與「好朋友」俄羅斯保持聯繫，並希望在國防、能源和教育方面加強合作。
印尼現任國防部長的普拉博沃將於10月接替佐科維多多（Joko Widodo）擔任總統。他7月31日會見了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。
路透社8月1日報道，普拉博沃在國防部的聲明中說道：「我希望繼續保持和加強這種關係。在我們的歷史上，俄羅斯在我們遇到困難時總是在許多方面幫助我們。」
他還說，他打算繼續在國防和核能方面與俄羅斯建立夥伴關係，並派遣印尼學生到俄羅斯學習醫學。
幾個月前，普拉博沃曾前往北京會見中國國家主席習近平，重申印尼對華的「友好政策」。
普拉博沃指出，他將按「不結盟」外交政策，與任何國家建立聯繫，無論是中國還是美國。
據俄羅斯國家通訊社塔斯社報道，普京說，俄羅斯準備「擴大農產品供應，落實能源、交通和基礎設施領域的投資項目」。
塔斯社引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，印尼在烏克蘭戰爭中的作用「如今顯著增加」。
2023年，普拉博沃在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangari-La Dialogue，又名亞洲安全峰會）會上發表講話，提議以和平方式解決戰爭 ，包括停火和設立非軍事區。
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