印度南部山泥傾瀉　增至277死240人失蹤

印度南部喀拉拉邦（Kerala）7月30日發生山泥傾瀉，遇難人數已升至277人，另有240人失蹤。



據《印度快報》網站報道，截至8月1日上午，受災地區已有1,500多人獲救，仍有240人失蹤，預計死亡人數會進一步上升。

喀拉拉邦因連續暴雨，7月30日多處發生山泥傾瀉，持續降雨導致救援行動面對重重困難。

圖為2024年7月30日，印度南部喀拉拉邦（Kerala）多處發生山泥傾瀉，當局派員救援。（Reuters）

當地一條河流暴漲沖走一座臨時橋樑，陸軍工兵匆忙修建一座58米長的橋樑，將重型設備從最近的市鎮運送到受災地區蒙達凱（Mundakkai），同時繼續搜尋幸存者和遇難者遺體。

據印度聯合新聞社報道，瓦亞納德（Wayanad）地區已設立82處救災安置點，為8,000多名受災居民提供服務。

圖為2024年8月1日，印度南部喀拉拉邦（Kerala）多處發生山泥傾瀉後，無人機拍攝災區情況。（Reuters）

印度北部潰壩 逾50人下落不明

另外，印度北部地區7月31日突降暴雨，包括首都新德里在內的大片地區受到影響。目前僅新德里地區已有11人因觸電、墻壁倒塌等原因死亡。喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）一電站水壩因暴雨潰壩，超過50人下落不明。北阿肯德邦（Uttarakhand）多處道路被沖毀，超過200人被困。

印度氣象部門已經針對新德里及周邊地區降雨形勢發布紅色預警，新德里市政府已要求學校停課，並建議公眾避免外出。

本文獲《聯合早報》授權轉載

