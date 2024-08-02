美國10組織致函司法部 促對Nvidia展開反壟斷調查
撰文：蕭通
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美國進步派團體在民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）支持下，致函向司法部施壓，要求調查人工智能（AI）晶片生產龍頭Nvidia（英偉達，又譯輝達）涉壟斷市場。
路透社報道，包括Demand Progress 在內共10個團體致函司法部反壟斷主管Jonathan Kanter，要求調查英偉達的商業行為，包括該公司將軟件和硬體捆綁的做法。相關團體批評， Nvidia的做法嚴重違反業界協作規範，並將扼殺創新。報道指出，法國反壟斷機構已針對此做法準備提起訴訟。
Nvidia發言人表示，該公司已花費數十億美元開發支援AI的運算技術，並致力於為合作夥伴開闢新市場及發展機會。該發言人稱，公司恪守所有法律，將繼續支持有抱負的創新者，並樂意為監管機構提供任何訊息。
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