NVIDIA股價狂飆　30歲台漢豪賺兩億台幣　用現金買信義區豪宅

美國無廠半導體公司NVIDIA（輝達，又譯英偉達）近年股價持續飆升，不少散戶也賺得盆滿缽滿。近日，台灣財信傳媒董事長謝金河在Facebook上爆料，指他一個朋友的兒子用「每股5美元」的成本買NVIDIA股票，且進場時公司股票尚未分拆，如今身價數億新台幣，未婚。另一個朋友的兒子30歲出頭，賣掉輝達股票後獲利兩億多新台幣（約4787萬港元），並用現金在信義區買了一套豪宅，讓他大嘆：「不要小看台灣的年輕人！」



台灣財信傳媒董事長謝金河。（聯合報）

謝金河表示，他一位相熟老友的兒子持有NVIDIA的股票，一開始，他猜成本是100多美元，可友人回稱是5美元，又指他兒子買輝達的時候還在讀書，今年他只30歲，經過多年分拆，加上股價大漲，現在身價數億新台幣，在美國大科技公司上班，還沒有結婚。另一個朋友的兒子同樣是30歲出頭，這次從美國回台灣參加Computex展。他在賣掉輝達股票後獲利兩億多新台幣，並用現金在信義區買了一套豪宅。

今年5月，NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳訪台刮起旋風，除了稱台灣是AI的核心外，熱愛台灣美食的他還跟台積電製造創辦人張忠謀去逛寧夏夜市，一舉一動都成為媒體焦點。

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謝金河表示，其實最值得一提的是，黃仁勳在台灣大學的兩個小時演講，很多阿公、阿嬤根本聽不懂什麼是AI，但大家仍坐在電視機前努力聽黃仁勳在說什麼。謝認為，這是一堂很珍貴的AI課。他並透露自己曾在高鐵車廂上看到一位上了年紀的先生正拿著放大鏡，仔細看黃仁勳背板後面公司名稱，之後告訴鄰座的朋友，說仔細看，這些看板上的公司股價都飆漲。

謝金河表示，NVIDIA市值逾3兆美元，其實台灣很多年輕人投資美股，很多人都持有NVIDIA的股票。一位資深電子業界朋友告訴他，台灣那些PC或NB的老闆，長期和黃仁勳打交道，私人投資公司或是本人手上都握有很多NVIDIA的股票，這次NVIDIA市值膨脹10倍，除了黃仁勳家族，台灣的電子業界老闆，還有在海外留學，或是在科技公司上班的年輕人，都是NVIDIA的贏家。