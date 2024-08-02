美俄換囚｜普京機場迎接返國釋囚　感謝忠於祖國將獲嘉許

美國及俄羅斯8月1日進行冷戰結束以來最大規模換囚行動，美國白宮證實，美國及多個盟國作為一方，與俄羅斯達成換囚協議，俄羅斯釋放美國《華爾街日報》（Wall Street Journal，簡稱WSJ）記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）、前美國海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）等16人，西方國家則將8名囚犯送回俄羅斯。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）晚上到機場迎接獲釋者，當中除8名囚犯，另有2名兒童。



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普京在機場為釋囚舉行迎接儀式，稱祝賀大家返回祖國，感謝他們對祖國、誓詞和職務的忠誠，稱國家無時無刻惦記他們，又指他們將獲得國家嘉許。

獲釋返回俄國的囚犯中，包括在德國因謀殺被判無期徒刑的克拉西科夫（Vadim Krasikov）獲送返俄國，他被指殺害一名前車臣叛軍。

獲釋者亦包括Artyom Dultsev及Anna Dultseva夫婦，以及他們的孩子。夫婦倆因涉及間諜罪，2022年在斯洛文尼亞被捕。

克里姆林宮1日表示，普京已簽署法令特赦用於換囚的人員，其中包括3名美國公民，俄方感謝所有參與協助的國家，包括感謝白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）釋放德國公民Rico Krieger。

據指出，30歲的Rico Krieger被指按照烏克蘭要求，在白羅斯偷拍軍事基地的照片，並在明斯克的鐵路線放炸彈。他近日被判處死刑，曾要求盧卡申科特赦，

至於參與釋放俄國囚犯的西方國家，除美國外，還包括波蘭、斯洛文尼亞、斯洛伐克、挪威。