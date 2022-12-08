Brittney Griner案︱美俄達成換囚協議　WNBA球星格連娜獲釋

美國女子職籃WNBA球星格連娜（Brittney Griner）在俄羅斯因藏毒案被捕後，美國一直爭取與俄羅斯達成換囚協議，多間美媒12月8日引述美國官員指，雙方達成一換一的換囚協議，格連娜已獲釋。



美國總統拜登（Joe Biden）發推文稱，他在不久前已跟格連娜通話，形容對方安全，已在飛機上，在回家途中。

▼拜登與格連娜的妻子切蕾爾（Cherelle Griner）見面▼

現年31歲的格連娜2月前往俄羅斯準備效力當地球隊葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）時，被搜出含有大麻油的電子煙而惹上官非。檢控官指她故意藏有大麻油，因此要求法院判對方入獄及罰款100萬盧布（約13.1萬港元）。

莫斯科法院8月4日裁定格連娜藏毒罪名成立，判處入獄9年。格連娜兩名代表律師11月17日稱，她已被送往流放地服刑，地點是俄羅斯西部的莫爾多瓦（Mordovia）。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月27日已稱向俄方提出實質建議，要求釋放她以及前海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）。美國總統拜登（Joe Biden）曾要求俄羅斯即時放人。

《華盛頓郵報》曾引述消息人士報道，美方提議用在美國服刑的俄羅斯軍火商博特（Viktor Bout），交換格連娜及惠蘭回國。

國際文傳電訊社（Interfax）12月8日引述惠蘭的律師指，惠蘭仍未獲釋，美俄會繼續談判。