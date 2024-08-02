日圓疲弱遊客「爆買潮」再現　國際奢侈品銷量急增卻「蝕底」

日圓疲軟吸引大批遊客到日本搶購奢侈品，令國際奢侈品牌叫苦不迭。



日圓兌美元匯率上月創下38年來新低，使得在日本售賣的奢侈品的價格低於其他地區，削弱了這些奢侈品牌的利潤。

以路易威登（Louis Vuitton）廣受歡迎的Alma BB手袋為例。這款手袋在中國的售價為人民幣1萬4800元，相當於2050美元；日本的售價為27萬9400日圓，僅約1875美元。

上個月日圓最疲軟時，這款手袋低至1725美元。日圓須升值到1美元兌136日圓左右，才能使這款手袋的日本價格與中國持平。

不過，週四（8月1日）1美元兌149.30日圓，接近四個半月來的最高點。

另外，由於日圓的波動，奢侈品牌無法輕易調整價格，以反映匯率變化，使得在日本的利潤受到壓縮。

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法國白蘭地生產商人頭馬（Rémy Cointreau）說，公司在日本的銷售額增長強勁，但銷售利潤率較低。

擁有卡地亞（Cartier）品牌的瑞士歷峰集團（Richemont）則透露，在中國、東南亞和美國遊客的推動下，公司第一季度的日本銷售額增長近六成。

一些遊客，尤其是中國遊客，不在國內購買名牌產品，轉而到日本掃購。

法國奢侈品巨頭LVMH財務總監吉奧尼（Jean-Jacques Guiony）在最近的財報會議上說：「我們的業務從亞洲大舉轉移到日本。」

他說，這對LVMH集團在中國的業務產生「通貨緊縮」的影響，因為顧客不願在中國購物，這對當地利潤造成巨大壓力。

官方數據顯示，6月份到訪日本的外國遊客達到創紀錄的310萬人次，使日本今年有望打破2019年創下的近3200萬人次外國遊客的年度紀錄。當局也預計今年遊客的消費將達到8萬億日圓。

本文獲《聯合早報》授權轉載

