賀錦麗對華政策往績模糊　美媒分析：料維持拜登聯合盟友抗中策略

由於美國總統副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）勢代表民主黨競選總統，外界開始關注其模糊不清的外交取態，尤其是中美關係。美媒7月31日稱，她的外交經歷不多，僅能從賀錦麗過去發言紀錄來分析，預料她將遵循拜登的外交大方向。



《華爾街日報》31日引述分析人士意見稱，賀錦麗若擔任總統，將大幅借用拜登政府對華的取態，包括將中國界定為「威權挑戰者」（Authoritarian Challenger）。

她過去的發言與國會投票紀錄顯示，對比起對華貿易政策，她較重視中國人權與網路盜竊等議題。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・中美晶片戰：2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

聯合印太地區盟友

報道引述，美國智庫國際與戰略研究中心（CSIS）研究員Lily McElwee分析，賀錦麗將延續拜登聯合日本、韓國等區域盟友對抗中國的戰略。

一名賀錦麗的幕僚透露，賀錦麗擔任副總統期間4度出訪亞洲，會見美國在印太地區盟友領袖，也曾與中國國家主席習近平在曼谷會唔。並在2022年分別出訪日本及菲律賓期間，批評中方以軍事經濟手段脅迫鄰國。

圖為美國副總統賀錦麗訪菲期間，於2022年11月21日與菲律賓總統小馬可斯在馬尼拉總統府會面。（Reuters）

對華經貿政策 立場矛盾

報道分析，賀錦麗對中國的經濟政策較不一致，她曾在2020年副總統候選人辯論中批評時任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對中國的貿易戰失敗。然而拜登政府卻延續對中國的關稅政策，和反對跨太平洋經濟合作協定（TPP）。