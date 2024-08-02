疑不滿哈尼亞去世內容遭屏蔽　土耳其突禁止用戶訪問IG

巴勒斯坦極端組織哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗遇襲身亡後，土耳其當日曾批評社交媒體平台Instagram屏蔽有關哈尼亞去世內容，其後於8月2日禁止全國用戶訪問Instagram。



路透社2日報道，土耳其資訊科技和通訊管理局 (BTK) 當日在其網站宣布禁令 ，且沒有說明具體原因或持續時間。

土耳其通訊局主席Fahrettin Altun 7月31日批評IG在沒違反使用守則的前提下，決定屏蔽哈尼亞被殺哀悼貼文的決定。Fahrettin Altun在社交媒體X上表示：「這就是純粹的審查制度」。

圖為2024年7月31日，伊朗德黑蘭民眾舉行反以色列集會，悼念被暗殺的哈馬斯領導人哈尼亞（IsmailHaniyeh）。（REUTERS）

土耳其媒體Turkey Today於8月1日報道，其他由IG母公司Meta擁有的社交媒體平台，例如 Facebook皆不受影響。土耳其擁有5,710萬Instagram用戶，是該平台全球第五大用戶群。