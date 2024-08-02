奧運｜意大利拳手vs捲性別爭議選手46秒棄戰　總理抱不平多人幫腔

巴黎奧運女子拳擊賽事出現性別爭議，意大利拳手卡里莉（Angela Carini）8月1日在奧運賽場上，對決曾於2023年因未通過性別測試而不能出戰世界錦標賽的阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif），結果卡里莉在46秒後退賽，稱為了保命只能棄權。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）不滿指賽事不公，此事牽動多位名人發聲幫腔，包括特朗普（Donald Trump）、馬斯克（Elon Musk）、JK羅琳（J.K. Rowling）等。



在拳擊界中，睪固酮（testosterone）水平偏高的女拳手應否獲准參與女子賽事，向來是爭議話題，阿爾及利亞拳手卡莉芙2023年曾因未能通過性別檢測而遭國際拳擊協會禁止在世界錦標賽出戰。她遭外界質疑是睪固酮水平偏高。

國際拳擊協會不准帶有男性XY染色體的運動員參加女子比賽，據協會聲明指，在作出禁賽決定中，運動員沒有接受睪固酮檢查，而是接受「單獨的、公認」的測試，協會指具體細節保密。

在這次奧運賽中，卡莉芙獲准出賽，國際奧委會（IOC）辯護指，卡莉芙是國際拳擊協會「突然與武斷」決定的受害人之一。該組織稱，與往屆奧運拳擊比賽一樣，運動員的性別和年齡是根據護照上的資料決定，任何規則的改變必須遵循適當程序，並應基於科學證據。

卡莉芙8月1日在女子66公斤級16強賽事中對戰意大利的卡里莉，結果卡里莉在46秒後示意棄權，落淚離場，她事後稱是為了保命才放棄，「未受過如此重的拳」。

賽事後，「是否應讓捲性別爭議選手」參賽一事再成為話題，意大利總理梅洛尼為卡里莉抱不平，她批評賽事不公，「鑑於阿爾及利亞運動員血液中的睪固酮水平，比賽一開始似乎就不公平。」

她又指多年來一直反對國際奧委會的立場，並稱「卡里莉退出的事情讓我更加難過…… 在我看來，這不是一場平等的競爭。」

多位名人也就此事發聲，包括億萬富豪馬斯克，他轉發帖文，表態支持「男人」不應該參戰女子賽事。

正在競選的美國前總統特朗普，1日在社交平台Truth Social發文轉載比賽片段，並稱將努力阻止「男性」參與女子體育運動。

發聲名人也包括《哈利波特》作者JK羅琳，她發文指「一位年輕的女拳手剛剛被剝奪她努力訓練的一切，因為你允許一名男性和她一起進入拳擊場。」她批評國際奧委會的代表是恥辱，又指巴黎奧運將因對卡里莉的殘酷不公正行為而遭永遠玷污。

在此之前，JK羅琳也質疑另一捲入性別爭議的台灣女拳手林郁婷的資格，在2023年3月世界拳擊錦標賽上，林郁婷遭大會以未通過賽前性別檢測為由判決失去資格。

林郁婷1日則回應爭議稱「其實這些風雨當然我也可以理所當然視為說，可能是對手太懼怕我們實力，所以拿一些毛病出來做文章。」