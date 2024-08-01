危地馬拉奧運歷來首金　29歲女昔受傷放棄體操夢　轉戰射擊今封后

危地馬拉選手奧利瓦（Adriana Ruano Oliva）星期三（7月31日）在巴黎奧運會射擊女子飛碟多向決賽中，為危地馬拉贏得史上第一枚金牌。



危地馬拉歷史上只有拿過銀牌和銅牌，一次是2012年倫敦奧運會的競步，一次是數日前的男子飛碟。在長達72年的奧運參賽史中，終於有一名危地馬拉運動員登上了最高領獎台，那人正是29歲的奧利瓦。

危地馬拉選手奧利瓦（Adriana Ruano Oliva）2024年7月31日在巴黎奧運射擊項目的女子飛碟多向決賽中，為危地馬拉贏得史上第一枚金牌（Reuters）

奧利瓦13年前還是體操運動員，參加奧運會一直是她的夢想，不過當她在備戰2012年倫敦奧運會時脊柱受傷了，這也結束了她的職業生涯。

為了參加奧運會，奧利瓦在2012年12月從體操轉向射擊。在2016年里約奧運會暫時無法以運動員身份參賽的她成為了志願者。

她接受新華社採訪時：「我對自己說，如果不能以運動員身份參加奧運會，或許我能以志願者的身份參加，所以我就報名了。我成為了一名奧運會射擊項目的志願者，所以我能近距離看我的隊友們比賽。那次奧運經歷激勵了我，我當時就想『嗯，如果體操不行，那我就在射擊上試試』。」

圖為危地馬拉選手奧利瓦（Adriana Ruano Oliva）2023年9月在社交網站上傳的圖片（IG@adrianaruano95）

最終，奧利瓦在2021年如願以射擊運動員的身份參加東京奧運會，那次她最終排名第26，無緣決賽。

2023年，奧利瓦拿到泛美運動會女子多向冠軍，這是她在國際賽場贏得的第一個冠軍。

奧運冠軍此刻就在不遠處，奧利瓦的狀態已經調整至巔峰，她在資格賽中打出125靶122中，排名第三晉級決賽。決賽中，其他五名對手都出現了不同程度的狀態波動，而奧利瓦表現依舊穩定，一路領先，最終強勢奪冠，45中的成績還打破了該項目的奧運會紀錄。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

