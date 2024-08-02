台灣女拳王林郁婷遭質疑性別　本尊開腔回應：就當作是對手怕我！

出戰巴黎奧運的「台灣女拳王」林郁婷近日遭到英國前世界冠軍麥格根（Barry McGuigan）公開質疑性別，認為其沒資格出賽，引起輿論迴響，甚至小說《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）也發文影射林郁婷是跨性別選手，「要怎樣才能停止這種瘋狂現象？」



對此，林郁婷賽前一天（1日）做出正面回應，強調事件對她完全沒有影響，並稱：「就當作是對手怕我！」



周五（2日），巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）以及國際奧會（IOC）今天發出聲明表示，所有參加巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，還對運動員受到網暴表示悲痛。



對於被質疑性別，林郁婷回應指：「既然我們都站出來要比賽，其實這些風雨當然我也可以理所當然視為說，可能是對手太拒怕我們實力，所以拿一些毛病出來做文章。」

她強調，事件只會讓她覺得對手更加的害怕她，那她只會在場上更好的發揮出來。她又透露，近日有收到不少親友的關心，她都跟大家說自己很好，而奧運期間，她已把社交軟件全部刪掉，是次風波對她完全不會造成影響。

曾兩度拿下拳擊世錦賽金牌「台灣拳后」林郁婷。（翻攝台媒）

而PBU及IOC在聲明中表示，所有參加巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並適用PBU制定所有醫療規定，與以往奧運拳擊比賽一樣，運動員的性別和年齡皆以他們的護照登載為準，且這些規則也適用資格賽期間。

聲明提及，包括林郁婷在內2名女性運動員多年來一直參加國際拳擊女子比賽，包括2020東京奧運會、國際拳擊總會（IBA）的世界錦標賽和不被國際拳擊總會認可的比賽。在2023年IBA世界錦標賽接近尾聲時，她們突然在沒有任何正當程序的情況下被取消資格，是IBA突然做出的武斷決定的受害者，而目前對她們的攻擊，完全基於這一在沒有任何適當程序的情況下做出的武斷的決定。

對於林郁婷遭網暴，巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）以及國際奧會（IOC）表示悲痛。（IG@boxing_ting）

據IBA網站上的會議紀要，上述決定起初是由IBA秘書長兼執行長個人單獨做出，而IBA理事會只是在事後才批准，隨後並要求在日後類似案件中制定程序，並須於IBA規範中明列出來。會議紀要還提及，IBA應該建立一個明確的性別檢測流程。

聲明強調，目前的比賽中，資格規則不應更改，任何規則更改都必須遵循適當的程序，並應基於科學證據，例如奧林匹克憲章、國際奧會倫理準則和國際奧會人權戰略框架所載，國際奧會致力於保護所有參加奧運會的運動員的人權。最後，聲明提到，對2名運動員目前受到的網暴傷害感到悲痛。

據了解，曾兩度拿下拳擊世錦賽金牌「台灣拳后」林郁婷是巴黎奧運女子57公斤級項目的頭號種子，預計8月2日出賽。

2023年3月，在世界拳擊錦標賽上，林郁婷遭大會以未通過賽前性別檢測為由判決失格，女子57公斤級銅牌被取消。後來她秀出檢查證明以證清白，並於去年的杭州亞運摘下金牌，一吐烏氣。

林郁婷將出戰巴黎奧運。（IG@boxing_ting）

不過愛爾蘭前拳王麥格根日前再公開質疑林郁婷為何能出賽，「為什麼她能被允許走到現在這一步？」

《哈利波特》作者JK羅琳亦在X平台轉發《衛報》關於巴黎奧運女拳擊手性別爭議的文章，配圖是林郁婷，並發文表示：「什麼時候才能結束這種瘋狂？等到有女拳擊手為此受到危及生命的傷害？還是等到有女拳擊手因此被殺？」

JK羅琳（J.K. Rowling）發文影射林郁婷是跨性別選手。（Getty Images）

對此，國際奧會（IOC）已作出回應，表示參加巴黎奧運拳擊比賽的所有運動員均有符合比賽的資格和參賽規定，並適用的醫療規定，林郁婷可正常出賽。

另有台媒分析，因為拳擊選手都需要體重控制，常出現生理指數異常的情況，而女子選手也需要因為配合比賽時程而調整生理期，可能會服用一些荷爾蒙藥物，可能影響賽前性別抽血檢測結果。